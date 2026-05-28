Δυσάρεστα είναι τα νέα για τη Εθνική Βραζιλίας και τον Νεϊμάρ, καθώς οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Βραζιλιάνος σταρ επιβεβαίωσαν μυϊκό τραυματισμό.

Ο 34χρονος επιθετικός αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για διάστημα δύο έως τριών εβδομάδων, γεγονός που τον θέτει νοκ άουτ από τα φιλικά προετοιμασίας της Βραζιλίας πριν από την έναρξη του Μουντιάλ.

🚨⚠️ BREAKING: Neymar Jr suffers a muscle injury and will be out for 2/3 weeks, tests have confirmed. Ney will miss the friendly games before the World Cup and could miss opening game against Morocco. pic.twitter.com/Eoeu69T5nr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2026

Παράλληλα, η συμμετοχή του στην πρεμιέρα της Σελεσάο απέναντι στο Μαρόκο παραμένει εξαιρετικά αμφίβολη, με το τεχνικό επιτελείο της ομάδας να παρακολουθεί καθημερινά την πορεία της αποθεραπείας του.

Ο νέος τραυματισμός του Νεϊμάρ έρχεται σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική περίοδο, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από την έναρξη της κορυφαίας διοργάνωσης, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στη Βραζιλία.