Συναγερμός επικρατεί στις γαλλικές Αρχές λίγες ημέρες πριν από τον μεγάλο τελικό του Champions League ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άρσεναλ, που θα διεξαχθεί το Σάββατο (30/05, 19:00) στην «Puskas Arena» της Βουδαπέστης.

Η κυβέρνηση της Γαλλίας έχει προχωρήσει σε εκτεταμένο σχεδιασμό μέτρων ασφαλείας, προκειμένου να διαχειριστεί τις μαζικές συγκεντρώσεις φιλάθλων που αναμένονται στο Παρίσι κατά τη διάρκεια του αγώνα αλλά και μετά το τέλος του.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νούνιες, αποκάλυψε πως περίπου 22.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες θα βρίσκονται σε επιφυλακή σε όλη τη χώρα, ενώ σχεδόν 8.000 στελέχη των δυνάμεων ασφαλείας θα αναπτυχθούν στην περιοχή της γαλλικής πρωτεύουσας.

À quelques jours de la finale de Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, prévue à Budapest, Laurent Nuñez annonce un dispositif de sécurité exceptionnel : 22.000 policiers et gendarmes seront mobilisés en France, dont 8.000 à Paris et en proche banlieue, avec une vigilance… — Ivan CHRISTOPHE (@CHRISTOPHEIvan3) May 28, 2026

Οι Αρχές εκτιμούν πως, σε περίπτωση κατάκτησης του τροπαίου από την Παρί Σεν Ζερμέν, χιλιάδες φίλαθλοι θα ξεχυθούν στους δρόμους για πανηγυρισμούς, με τα Ηλύσια Πεδία να παραμένουν ανοιχτά για το κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

Η έντονη κινητοποίηση συνδέεται και με όσα είχαν συμβεί την περασμένη σεζόν, όταν μετά τον ευρωπαϊκό θρίαμβο της Παρί απέναντι στην Ίντερ σημειώθηκαν επεισόδια σε αρκετές περιοχές του Παρισιού, κυρίως γύρω από τα Ηλύσια Πεδία και το «Παρκ Ντε Πρενς». Για τον λόγο αυτό, οι γαλλικές Αρχές θέλουν φέτος να αποτρέψουν οποιαδήποτε εικόνα έντασης ή επεισοδίων.