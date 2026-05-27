Το περασμένο Σάββατο η Αλ Ντιρίγια εξασφάλισε την άνοδό της στην Saudi Pro League. Και γιατί αφορούσε τον Άρη; Προφανώς για οικονομικούς λόγους.

Ο προβιβασμός των Σαουδάραβων ήταν προαπαιτούμενο για να καρπωθεί η ομάδα της Θεσσαλονίκης ένα πολύ μεγάλο ποσό, σε ένα deal που ήταν πετυχημένο για αυτήν πριν καν εκπληρωθούν όλοι οι όροι του.

Ο Άρης παραχώρησε τον Σενεγαλέζο εξτρέμ στην Αλ Ντιρίγια στα τέλη του περασμένου καλοκαιριού, βάζοντας στα ταμεία του περίπου 1,5 εκατ. ευρώ μόνο για τον δανεισμό του! Άρα, ήδη είχε βγάλει σχεδόν επί τρία τα χρήματα τα οποία δαπάνησε για τον ποδοσφαιριστή το 2024.

Το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς, οι «κιτρινόμαυροι» επένδυσαν περίπου 600 χιλιάδες ευρώ για έναν 18χρονο από μία συνεργαζόμενη ακαδημία της Σενεγάλης. Ηταν η αρχή του ανοίγματος στη συγκεκριμένη χώρα -ακολούθησαν κι άλλοι που δοκιμάστηκαν αλλά δεν έπιασαν- με τον Ντιαντί να δείχνει πολύ θετικά στοιχεία από τις πρώτες του συμμετοχές. Γρήγορος, εξτρέμ που πατάει περιοχή και παίζοντας με μία άγνοια κινδύνου από την οποία συνοδεύεται το νεαρό της ηλικίας του. Του έλειπε, βέβαια,η τακτική πειθαρχία.

Στην πρώτη του χρονιά ο Ντιαντί κατέγραψε 26 συμμετοχές με τη φανέλα του Αρη, με μία ασίστ αλλά δίχως να σκοράρει. Είχε διανύσει, ωστόσο, κάμποσο μέρος από τον δρόμο της ατομικής του βελτίωσης, για να ακολουθήσει το καλοκαίρι του 2025 στο οποίο δυνάμωσε αρκετά και το κορμί του.

Και κάπου εκεί ήρθε η προοπτική της Αλ Ντιρίγια, τόσο για τον παίκτη όσο και για τον Άρη ο οποίος μόνο με τον δανεισμό του παίκτη έκανε απόσβεση της επένδυσης και με εξτρά κέρδος, το οποίο θα φτάσει συνολικά τα 5 εκατ.ευρώ με την αγορά των δικαιωμάτων του Ντιαντί από τους Σαουδάραβες.

Και όλα αυτά, από ένα παιδί που το καλοκαίρι του 2024 στην προετοιμασία του Άρη στην Ολλανδία έμοιαζε να μην ταιριάζει. Να μην… κουμπώνει. Σε εταιρικό πλαίσιο, τη δουλειά του μία χαρά την έκανε, αφού πέρα από το αγωνιστικό κάθε ομάδα πρέπει να παρουσιάζει έσοδα. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει Ευρώπη για τον Άρη, τέτοιες πωλήσεις είναι αναγκαίες όπως και για πολλά κλαμπ.