Η σχεδόν τετραετής αναμονή για το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό ραντεβού, σε λίγες μέρες τελειώνει. Το Παγκόσμιο Κύπελλο των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού, στις 11 Ιουνίου, παίρνει σάρκα και οστά.

Όλες οι χώρες, συμμετέχουσες και μη, ζουν και αναπνέουν για αυτό το υπέρλαμπρο γεγονός. Σε μία, ωστόσο, ο χτύπος της προσμονής του Μουντιάλ αντηχεί σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Ποια είναι αυτή; Ο λόγος γίνεται για την πρωτάρα στη διοργάνωση, Κουρασάο.

Το μικρό νησί της Καραϊβικής, λοιπόν, το οποίο μέχρι πρότινος το γνώριζαν μόνο όσοι είχαν επισκεφθεί τα γαλαζοπράσινα νερά του, θα κάνει την παρθενική του εμφάνιση σε Μουντιάλ. Άπαντες στη χώρα αγωνιούν για τη στιγμή που οι παίκτες της Εθνικής ομάδας θα πατήσουν το χορτάρι των γηπέδων των ΗΠΑ. Η υπερηφάνεια για αυτό το κατόρθωμα των ποδοσφαιριστών τους είναι τεράστια. Απόδειξη, άλλωστε, όλων αυτών αποτελεί η μεγαλειώδης παρουσία τους στην πρώτη προπόνηση του αντιπροσωπευτικού τους συγκροτήματος.

Σύσσωμη η Καραίβικη γιορτάζει και ο λόγος είναι το ποδόσφαιρο…

