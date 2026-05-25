Με εξαιρετικές επιδόσεις κορυφαίων αθλητών και αθλητριών από 16 χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής, της Ωκεανίας και της Ασίας, αλλά και με την ενθουσιώδη ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι θεατές στην κερκίδα, το διεθνές μίτινγκ αλμάτων «Kifisia Jump 2026» ανέδειξε το διήμερο 22-23 Μαΐου την Κηφισιά σε σημείο αναφοράς του παγκόσμιου στίβου.

Σε έναν χώρο υψηλής αισθητικής και ιστορικής σημασίας για την πόλη, το ειδυλλιακό Άλσος Κηφισιάς, μεταμορφωμένο σε «open stadium» για τις ανάγκες των αγώνων, φιλοξένησε για πρώτη φορά στη χώρα μας δύο από τα πιο εντυπωσιακά αγωνίσματα του κλασικού αθλητισμού, το άλμα επί κοντώ και το άλμα εις μήκος, στο μοναδικό τουρνουά που διοργάνωσαν με απόλυτη επιτυχία ο Δήμος Κηφισιάς και ο Γυμναστικός Σύλλογος Κηφισιάς, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού και της Περιφέρειας Αττικής, με τη στήριξη του ΣΕΓΑΣ.

Το υψηλό αγωνιστικό επίπεδο και η δυναμική της διεθνούς διοργάνωσης του World Athletics Continental Tour – Challenger Category φάνηκαν από την πρεμιέρα, όπου αθλητές και αθλήτριες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για τη διάκριση, προσφέροντας πλούσιο θέαμα και έντονες συγκινήσεις στο κοινό.

«Για πρώτη φορά στην Κηφισιά διοργανώνουμε ένα διεθνές μίτινγκ με τη συμμετοχή άνω των 90 αθλητών από 16 χώρες, με ρεκόρ και χιλιάδες κόσμου να έρχεται στο Άλσος για να παρακολουθήσει μία διεθνή διοργάνωση. Είναι μεγάλη επιτυχία που ένα τέτοιο μίτινγκ γίνεται μέσα στο φυσικό κάλλος του ιστορικού άλσους της πόλης, το οποίο, μαζί με την παρουσία κορυφαίων αθλητών και αθλητριών, αποτελεί “μαγνήτη” για τον κόσμο.

Ευχαριστώ θερμά την Εντεταλμένη Σύμβουλο Αθλητισμού κα Λίλα Δραγώνα, τους Αντιδημάρχους Τεχνικών Υπηρεσιών, Σιντριβανιών και Τεχνικών Έργων Στάθη Κύρλο, Καθαριότητας Άννα Κορογιαννάκη, τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Πρασίνου Γιώργο Κασναφέρη, τον συνδιοργανωτή σύλλογο ΓΣ Κηφισιάς, τον τεχνικό διευθυντή των Αγώνων Κώστα Φιλιππίδη, τους εργαζόμενους των υπηρεσιών του Δήμου, τους συνεργάτες μου στο Γραφείο Δημάρχου και όλους όσοι εργάστηκαν για την άρτια διοργάνωση του μίτινγκ», δήλωσε ο Δήμαρχος Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολυτάς.

Η επιστροφή της Κατερίνας Στεφανίδη σε αγώνα επί ελληνικού εδάφους, μετά τη γέννηση του γιου της, έκλεψε το ενδιαφέρον του κοινού, που χειροκρότησε θερμά κάθε προσπάθεια της χρυσής Ολυμπιονίκη. Υπό το βλέμμα του συζύγου και προπονητή της, Μιτς Κρίερς, αλλά και του 11 μηνών γιου της, έδωσε τον καλύτερό της εαυτό και, καταλαμβάνοντας την 4η θέση με άλμα στα 4,30μ., έδειξε ικανή για μεγάλες επιδόσεις στη συνέχεια της σεζόν.

«Χαίρομαι πολύ που βρεθήκαμε εδώ και καταφέραμε να κάνουμε τον πρώτο αγώνα στην Κηφισιά. Ήταν πολύ ωραία για πρώτη φορά και νομίζω ότι του χρόνου, με κάποιες μικροαλλαγές, το “Kifisia Jump” μπορεί να γίνει τέλειο. Ήμασταν τυχεροί που δεν μας τα χάλασε ο καιρός. Αισθάνθηκα αρκετά καλά και νομίζω πως φάνηκε ότι ήμουν και για ένα ψηλότερο άλμα. Ελπίζω στους επόμενους αγώνες να βρω ρυθμό και να κάνω ένα άλμα γύρω στα 4,60μ.», δήλωσε η Κατερίνα Στεφανίδη.

Η Ιμότζεν Άιρις από τη Νέα Ζηλανδία πήρε την 1η θέση με 4,70μ., ενώ δεύτερη με άλμα στα 4,40μ. κατετάγη η πρωταθλήτρια του ΓΣ Κηφισιάς Αριάνα Αδαμοπούλου, αφήνοντας τρίτη με την ίδια επίδοση (4,40μ.) την Ολλανδέζα Ελίσε Ντε Γιονγκ. Την απονομή έκανε ο Γενικός Γραμματέας του ΓΣ Κηφισιάς κ. Γιώργος Κατσικογιάννης.

Στο επί κοντώ ανδρών, οι Όουεν Άντριου Χερντ (Μεγάλη Βρετανία) και Τζέικομπ Γούτεν (ΗΠΑ) μοιράστηκαν την πρώτη θέση με 5,57μ., ενώ ο Γιάννης Ρίζος του ΜΕΑΣ Τρίτων ήταν τρίτος με 5,27μ. Την απονομή στους νικητές πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολυτάς.

Φοβερό σασπένς είχε και το αγώνισμα του άλματος εις μήκος των ανδρών, όπου νικητής αναδείχθηκε ο Γερμανός Κέβιν Μπρούχα με άλμα στα 7,91μ., δεύτερος στο βάθρο ανέβηκε ο Ουκρανός Βλάντισλαβ Μαζούρ με επίδοση 7,90μ., ενώ τρίτος ήταν με 7,89μ. ο Περουβιανός Χοσέ Λουίς Μάντρος Μαρτίνεζ. Ο αθλητής από το Περού στάθηκε άτυχος στο τελευταίο άλμα του, καθώς υπέστη θλάση και δεν παρέστη στην τελετή απονομής των νικητών, την οποία πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του ΓΣ Κηφισιάς κ. Παναγιώτης Πανάγος.

Στο μήκος γυναικών, η Κύπρια Φιλίππα Φωτοπούλου κυριάρχησε με άλμα στα 6,78μ., πανηγυρίζοντας τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της καριέρας της, μετά τα 6,79μ. που είχε πετύχει τον Μάιο του 2022 στο μίτινγκ αλμάτων στο στάδιο της Καλλιθέας. Δεύτερη ήταν η Ουκρανή Ιρίνα Μπουζίνσκα με 6,53μ., ενώ το ελληνικό “χρώμα” δεν έλειψε από το βάθρο, με τη διεθνή μας Αντριάνα Γκόγκα να καταλαμβάνει την 3η θέση με επίδοση 6,44μ. Την απονομή στις νικήτριες πραγματοποίησε ο Γενικός Αρχηγός Στίβου του ΓΣ Κηφισιάς Βασίλης Φίλιππας.

Το θερμό χειροκρότημα του κόσμου κέρδισε η νεαρή Παραολυμπιονίκης (T38) Πηνελόπη Τσαγάνη, η οποία με άλμα στα 4,13μ. πέτυχε νέο ατομικό ρεκόρ.

Τιμητικές Βραβεύσεις σε Στεφανίδη, Γκαβέλα, Φιλιππίδη και προπονητές

Στο περιθώριο των αγώνων, ο Δήμαρχος Κηφισιάς βράβευσε την Κατερίνα Στεφανίδη για τις “χρυσές” της επιτυχίες και την τεράστια προσφορά της στον ελληνικό αθλητισμό, καθώς και τους νικητές στο επί κοντώ ανδρών. Ο κ. Ξυπολυτάς απένειμε επίσης τιμητικές πλακέτες στους προπονητές του ΓΣ Κηφισιάς, Βασίλη Μεγαλοοικονόμου και Δημήτρη Σιούνδρη, καθώς και στον πρωταθλητή του άλματος εις μήκος Δημήτρη Διαμαντάρα.

Μεταξύ των κορυφαίων αθλητών που βρέθηκαν στο Άλσος ήταν και ο δις χρυσός Παραολυμπιονίκης και τελευταίος λαμπαδηδρόμος της τελετής υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Milano-Cortina 2026» στην Κηφισιά, Νάσος Γκαβέλας, ο οποίος έδωσε τα εύσημα στους διοργανωτές.

«Πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στον Δήμο Κηφισιάς και τον ΓΣ Κηφισιάς για την άρτια διοργάνωση του μίτινγκ και εύχομαι να γίνονται τέτοιες δράσεις κάθε χρόνο, που αναδεικνύουν τον κλασικό αθλητισμό και φέρνουν τους κορυφαίους αθλητές πιο κοντά στον κόσμο», δήλωσε χαρακτηριστικά. Τιμητική πλακέτα εκ μέρους του ΓΣ Κηφισιάς για το ήθος και την προσφορά του στον ελληνικό αθλητισμό απένειμε στο Νάσο Γκαβέλα η Αντιπεριφερειάρχης Βόρειου Τομέα Αττικής κα Μαργαρίτα Βάρσου.

Η Εντεταλμένη Σύμβουλος Αθλητισμού κα Λίλα Δραγώνα απένειμε τιμητική πλακέτα στον Ολυμπιονίκη και Διευθυντή Αγώνων του «Kifisia Jump 2026» κ. Κώστα Φιλιππίδη.

Αξιοσημείωτες επιδόσεις σημειώθηκαν και στην κατηγορία Open των αγώνων που προηγήθηκαν των αντίστοιχων αγώνων διεθνούς μίτινγκ, με τη Μελίνα Ποστίκα να πετυχαίνει στην Κηφισιά νέο ατομικό ρεκόρ με 4,15μ. στο άλμα επί κοντώ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της κατηγορίας Open

Μήκος Γυναικών

1. Αλεξία Κρεούζη 5,90μ.

2. Ελένη-Μαρία Παπαδοπούλου 5,71μ.

3. Μαρία Γλύκα 5,65μ.

Μήκος Open Ανδρών

1. Γιώργος Καλογεράκης 7,42μ.

2. Γιάννης-Μάριος Μητρόπουλος 7,34μ.

3. Νίκος Μιχαλόπουλος 6,78μ.

Επί Κοντώ Γυναικών

1. Μιλένα Ποστίκα 4.15μ. PB

2. Πετρούλα Βολτέα 3.95μ. SB

3. Λορένα – Μαρίνα Χατζηλέλεκα 3.95μ.

Τη διοργάνωση τίμησαν επίσης με την παρουσία τους ο Αντιδήμαρχοι Πολεοδομίας & Ψηφιακής Διακυβέρνησης κα Ελένη Βάρσου, Ανθοκομικής και Φιλοζωίας κα Έλενα Χρονοπούλου, Δημόσιας Διοίκησης κα Αγγελική Βαλασοπούλου, Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού κα Άννα Κορογιαννάκη, η Εντεταλμένη Σύμβουλος Αστικής Αναζωογόνησης, Ανθεκτικότητας & Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων κα Αμαλία Βραχνού, η Δημοτική Σύμβουλος και επικεφαλής της παράταξης «Κοινωνία Παρούσα» κα Αγγελική Παπάζογλου, ο Γενικός Γραμματέας Γιώργος Κοκκόλης, ο Πρόεδρος του ΓΣ Κηφισιάς κ. Παναγιώτης Πανάγος, ο Γενικός Γραμματέας του ΓΣ Κηφισιάς κ. Γιώργος Κατσικογιάννης, ο προπονητής του δις χρυσού Ολυμπιονίκη του ΓΣ Κηφισιάς, Μίλτου Τεντόγλου κ. Γιώργος Πομάσκι, ο εκπρόσωπος των εργαζομένων του Δήμου Γιώργος Δορμούσης, καθώς και πλήθος δημοτών και επισκεπτών.

Χρέη εκφωνητή των αγώνων ανέλαβε ο κ. Ευάγγελος Στούπης.