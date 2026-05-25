Η Εθνική Ελλάδας θα αντιμετωπίσει την Ιταλία στις 7 Ιουνίου στο Παγκρήτιο Στάδιο, σε ένα φιλικό παιχνίδι που αρχικά είχε αμφισβητηθεί, καθώς υπήρχε σκέψη να μην πραγματοποιηθεί η αναμέτρηση.

Αιτία αποτέλεσε η πρόθεση των Ιταλών να παραταχθούν με ένα ρόστερ ανανέωσης, ακόμη και με αρκετά νεαρούς ποδοσφαιριστές, στο πλαίσιο της μετάβασης που επιχειρεί η «Σκουάντρα Ατζούρα». Παρ’ όλα αυτά, ανάμεσα στις επιλογές βρίσκεται και ο έμπειρος τερματοφύλακας Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα, που παραμένει σημείο αναφοράς για την ομάδα.

Στη λίστα κλήσεων υπάρχουν μόλις τέσσερις παίκτες που είχαν βρεθεί και στον ιστορικό αποκλεισμό από τη Βοσνία στο Σαράγεβο (Παλέστρα, Πίσιλι, Ντοναρούμα, Εσπόζιτο), ενώ ο υπηρεσιακός τεχνικός Σίλβιο Μπαλντίνι επέλεξε ένα εξαιρετικά νεανικό σύνολο.

Συγκεκριμένα, κλήθηκαν τέσσερις παίκτες γεννημένοι το 2008, τρεις του 2006, επτά του 2005 και εννέα του 2004, με τη μέση ηλικία να είναι μόλις 20 ετών και 6 μηνών. Για αρκετούς από αυτούς θα αποτελέσει την πρώτη τους συμμετοχή με την εθνική Ιταλίας, σε μια περίοδο έντονης ανανέωσης μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ.

Η αποστολή της Ιταλίας:

Τερματοφύλακες: Τζιοβάνι Νταφάρα (Αβελίνο), Τζίτζι Ντοναρούμα (Μάντεστερ Σίτι), Λορέντσο Παλμισιάνι (Φροζινόνε)

Αμυντικοί: Όνεστ Αθάρνορ (Αταλάντα), Ντάβιντε Μπαρτεζάγκι (Μίλαν), Φάμπιο Κιαρόντια (Γκλάντμαχ), Πιέτρο Κομούτσο (Φιορεντίνα), Κονσταντίνο Φαβάσουλι (Κατάζνταρο), Φίλιπο Μανέ (Ντόρτμουντ), Μάρκο Παλέστρα (Κάλιαρι), Λούκα Ρετζάνι (Ντόρτμουντ)

Μέσοι: Ματέο Νταγκάσο (Βενέτσια), Τζάκομο Φατικάντι (Γιουβέντους), Λούκα Σιπάνι (Σασουόλο), Κερ Εντούρ (Φιορεντίνα), Νικολό Πιζίλι (Ρόμα), Λορέντσο Βεντουρίνο (Ρόμα)

Επιθετικοί:Ματέο Φραντσέσκο Καμάρντα (Λέτσε), Λουίτζι Κερουμπίνι (Σαμπντόρια), Τζεφ Εκατόρ (Τζένοα), Φραντσέσκο Πίο Εσπόζιτο (Ίντερ), Σεϊντού Φίνι (Φιορεντίνα), Σαμουέλε Ινάτσιο (Ντόρτμουντ), Λούκα Κολέσο (Παρίσι)