Η ΚΑΕ Ολυμπιακός απηύθυνε κάλεσμα προς τον κόσμο της ενόψει του ημιτελικού του Final Four της EuroLeague με αντίπαλο τη Φενέρμπαχτσε (22/5, 18:00), ζητώντας τη δυναμική στήριξη των φιλάθλων στη μάχη για την πρόκριση στον τελικό.

Μέσα από το μήνυμά της, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ τόνισε πως το Telekom Center Athens αποτελεί το σημείο συνάντησης όλων των φίλων της ομάδας, καλώντας τους να σταθούν στο πλευρό των παικτών με ενθουσιασμό και δυνατή φωνή.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της ενότητας και της στήριξης στην προσπάθεια για την κατάκτηση μιας θέσης στον μεγάλο τελικό, προτρέποντας τον κόσμο να γίνει ένα με την ομάδα στη μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση.