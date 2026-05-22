Η ελληνική ομάδα έδωσε μαθήματα αμυντικής πειθαρχίας στο Final Four, περιορίζοντας δραματικά τις επιθετικές πρωτοβουλίες της Φενέρμπαχτσε.
Κάθε προσπάθεια των Τούρκων, είτε τρίποντο, είτε δίποντο, είτε σουτ από μέση ή μακρινή απόσταση, απέβη άκαρπη.
Ο Ολυμπιακός δεν επέτρεψε στους αντιπάλους του να βρουν ρυθμό, εφαρμόζοντας την πιο αποτελεσματική άμυνα της φετινής σεζόν στο κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού.
Η αποτελεσματικότητά του ήταν εμφανής, καθώς σε 20 λεπτά οι φιλοξενούμενοι σημείωσαν μόλις 24 πόντους, δίνοντας στους «ερυθρόλευκους» σαφές προβάδισμα για το υπόλοιπο της αναμέτρησης.
