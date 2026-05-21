Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σενεγάλης παρουσίασε με ένα εντυπωσιακό και άκρως κινηματογραφικό βίντεο τη λίστα των 28 διεθνών ( ο Παπέ Τιάο, θα βγάλει εκτός λίστας δύο από την αποστολή) που θα εκπροσωπήσουν τα «Λιοντάρια της Τεράνγκα» στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Μέσα από εικόνες που αναδεικνύουν την ιστορία, την κουλτούρα και την υπερηφάνεια του λαού της χώρας, οι Σενεγαλέζοι ανακοίνωσαν τους εκλεκτούς που θα κληθούν να υπερασπιστούν τα εθνικά χρώματα στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του κόσμου.

La liste des 28 Lions, choisis parmi des millions de Sénégalais, investis de l’honneur suprême de défendre nos couleurs sur la plus grande scène du football mondial : la Coupe du Monde.#FIFAWC2026 #ListeGaindeyi #DemBaJeex pic.twitter.com/1SZHXAz6Za — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) May 21, 2026

«Η λίστα των 28 Λιονταριών, επιλεγμένων ανάμεσα σε εκατομμύρια Σενεγαλέζους, είναι έτοιμη να αγωνιστεί με τιμή και πάθος για τη χώρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο μήνυμα που συνοδεύει το βίντεο.

Τερματοφύλακες: Edouard Mendy – Mory Diaw – Yehvann Diouf.

Αμυντικοί: Ismail Jakobs – El Hadj Malick Diouf – Krépin Diatta – Antoine Mendy – Kalidou Koulibaly – Abdoulaye Seck – Moussa Niakhaté – Moustapha Mbow – Ilay Camara – Mamadou Sarr.

Μέσοι: Habib Diarra – Pape Matar Sarr – Pathé Ciss – Pape Gueye – Lamine Camara – Bara Sapoko Ndiaye.

Επιθετικοί: Sadio Mané – Ismaila Sarr – Ibrahim Mbaye – Assane Diao – Iliman Ndiaye – Cherif Ndiaye – Bamba Dieng – Nicolas Jackson.

Το αποτέλεσμα απέσπασε χιλιάδες θετικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς φιλάθλους να το χαρακτηρίζουν ως μία από τις πιο πρωτότυπες και συγκινητικές παρουσιάσεις αποστολής εθνικής ομάδας των τελευταίων ετών.