Ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε στο tanea.gr και στον Γιάννη Λαμπίρη, στην προπόνηση του Ολυμπιακού ενόψει του ημιτελικού του Final Four 2026 με τη Φενέρμπαχτσε.

Ο άσος των «ερυθρόλευκων» στάθηκε στη διαφορετική ατμόσφαιρα που θα υπάρχει στο ΟΑΚΑ στο συγκεκριμένο παιχνίδι, τονίζοντας όμως πως η ομάδα πρέπει να αφήσει στην άκρη τις συνθήκες και να απολαύσει τη μεγάλη πρόκληση.

Ο Βεζένκοφ υπογράμμισε ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει μόνο τον αυριανό αγώνα, με στόχο να παρουσιαστεί έτοιμος για τα σαράντα λεπτά που θα κρίνουν την πρόκριση.