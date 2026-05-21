Ο οδηγός της Cadillac, Βάλτερι Μπότας, αποκάλυψε ότι του έκλεψαν μια δανεική Cadillac Escalade από το ακίνητο στο Fort Lauderdale όπου διέμενε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου του Grand Prix του Μαϊάμι στις αρχές του μήνα.

Την Πέμπτη, ο Μπότας αποκάλυψε στο podcast «What’s Next?» την κλοπή, πριν από τον αγώνα σπριντ του Μαϊάμι, τον οποίο κέρδισε ο οδηγός της McLaren, Λάντο Νόρις. Ο Μπότας, 10 φορές νικητής γκραν πρι, τερμάτισε 19ος και τελευταίος από τους συμμετέχοντες στην κατάταξη.

Ο 36χρονος Φινλανδός οδηγός ανέφερε ότι το πολυτελές SUV κλάπηκε από την είσοδο του Airbnb όπου διέμενε στο Φορτ Λόντερντεϊλ, λίγες ώρες μετά τις ελεύθερες δοκιμές και τις κατατακτήριες Sprint της Παρασκευής.

Η κλοπή άφησε τον 36χρονο Μπότας χωρίς μεταφορικό μέσο, ώστε να μπορεί να μεταφερθεί μέχρι την πίστα στο Hard Rock Stadium στο Miami Gardens αφού όπως τόνισε του κλάπηκε και η κάρτα εισόδου για το paddock.