Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία ενόψει του Final Four της EuroLeague, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 22 έως τις 24 Μαΐου στο Telekom Center Athens.

Μέσω επίσημης ανακοίνωσης, η ΕΛ.ΑΣ γνωστοποίησε πως θα εφαρμοστεί ειδικό σχέδιο ασφαλείας καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, με εντατικούς και συνεχείς ελέγχους σε όλους τους χώρους όπου θα υπάρχει παρουσία φιλάθλων.

Παράλληλα, τονίζεται πως στόχος των μέτρων είναι η ομαλή διεξαγωγή του Final Four και η προστασία των παρευρισκομένων, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.

Η Αστυνομία ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν θα υπάρξει καμία ανοχή απέναντι σε περιστατικά οπαδικής βίας ή παραβατικής συμπεριφοράς, υπογραμμίζοντας πως οι έλεγχοι θα είναι αυστηροί καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

«Ενόψει της διεξαγωγής των αγώνων του Final Four της Euroleague, που θα πραγματοποιηθούν στις 22 και 24 Μαΐου 2026 στις εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ.Α. “TELECOM CENTER ATHENS”, η Ελληνική Αστυνομία θα λάβει αυξημένα μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχαίας.

Με δεδομένο ότι η διοργάνωση αποτελεί αθλητικό γεγονός διεθνούς εμβέλειας και ιδιαίτερης σημασίας για την Αθήνα και τη χώρα μας, η ασφαλής και ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, η προστασία των φιλάθλων, των αποστολών, των εργαζομένων και των πολιτών, καθώς και η οργανωμένη μετακίνησή τους προς και από τις αθλητικές εγκαταστάσεις, αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα.

Για τον σκοπό αυτό, εκπονήθηκε ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο προβλέπει αυξημένη αστυνομική παρουσία, ανάπτυξη ζωνών προελέγχου και ελέγχων ασφαλείας περιμετρικά του σταδίου, αυστηρούς και στοχευμένους ελέγχους, καθώς και ειδικές κυκλοφοριακές και επιχειρησιακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του Ο.Α.Κ.Α. και στους βασικούς οδικούς άξονες.

Οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί και συνεχείς, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα εισέρχονται στον χώρο επικίνδυνα ή άλλα απαγορευμένα αντικείμενα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ασφαλείας αθλητικών διοργανώσεων.

Η Ελληνική Αστυνομία καθιστά σαφές ότι δεν θα υπάρξει καμία απολύτως ανοχή σε φαινόμενα βίας, πρόκλησης επεισοδίων, κατοχής ή χρήσης επικίνδυνων αντικειμένων, φθορών ή οποιασδήποτε άλλης παράνομης συμπεριφοράς που δύναται να διαταράξει τη δημόσια τάξη και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της διοργάνωσης.

Οι αστυνομικές δυνάμεις θα ενεργούν άμεσα, συντονισμένα και με επιχειρησιακή ετοιμότητα σε κάθε σχετικό περιστατικό».