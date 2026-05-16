Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν είναι πλέον και επίσημα παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης από το απόγευμα του Σαββάτου (16/5), με τις δύο πλευρές να έρχονται σε συμφωνία έως το τέλος Ιουνίου του 2026. Στην ανακοίνωση της ισπανικής ομάδας δεν υπήρξε κάποια αναφορά για πιθανή επέκταση της συνεργασίας τους και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Ο διεθνής Τούρκος σέντερ, φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR τις δύο τελευταίες σεζόν στην EuroLeague, είχε κατά μέσο όρο 9,5 πόντους και 4,8 ριμπάουντ σε 17,3 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι, μετρώντας συνολικά 50 συμμετοχές.