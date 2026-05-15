Σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση αναθεώρησης πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και έξω μηνισκοσυρραφής του αριστερού γόνατος του αριστερού γόνατος υπεβλήθη σήμερα το πρωί (15/05), στην Κλινική Π. Φαλήρου, ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Γιουσούφ Γιαζίτσι από τον ιατρό της ομάδας και Δ/ντη Ορθοπαιδικό Χειρουργό, κ. Χρήστο Θέο.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Τούρκος μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε στην προπόνηση του Ολυμπιακού πριν από οκτώ ημέρες (07/05), με τη διαγνωστική εξέταση να δείχνει ρήξη χιαστού.

Την προηγούμενη σεζόν, το καλοκαίρι, ο Γιαζίτζι είχε επιστρέψει στη δράση και στις επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, καταγράφοντας 27 συμμετοχές με 7 γκολ και 6 ασίστ. Τώρα, θα ξεκινήσει ξανά τη διαδικασία αποκατάστασης.