Η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε εύκολα την Κρίσταλ Πάλας με 3-0, φτάνοντας πλέον στα ίδια ματς (36 αγωνιστικές) με την αντίπαλο και συνδιεκδικήτρια του πρωταθλήματος, Άρσεναλ, η οποία πλέον είναι στο +2. Η ομάδα του Πεπ ήταν καλύτερη, παρά το ροτέισον ενόψει τελικού Κυπέλλου Αγγλίας (16/5) και πλέον ετοιμάζεται για τις δύο τελευταίες αγωνιστικές της Premier League, όπου και θα κριθεί ο πρωταθλητής.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους «Αετούς» να είναι καλύτεροι, χάνοντας δύο ευκαιρίες για γκολ. Η πρώτη με τον Ματετά, με τον Γάλλο να στέλνει την μπάλα στην εστία. Σε αυτήν τη φάση βέβαια, ίσως η μπάλα πέρασε την γραμμή, όμως ο βοηθός σήκωσε τη σημαία για οφσάιντ στην αρχή της φάσης.

Η δεύτερη, με τον Μπρέναν Τζόνσον στο 12ο λεπτό. Υποδέχτηκε την μπάλα, σούταρε εκτός περιοχής και κατέληξε σε κόρνερ, μετά την επέμβαση του Ντοναρούμα.

Από εκεί και έπειτα, το ματς περιελάμβανε μόνο… Σίτι. Πρώτα, κατάφερε να κάνει το 1-0 με τον Σεμένιο, στο 32ο λεπτό και στη συνέχεια, λίγο πριν βγει το ημίχρονο (40’), διπλασίασε τα τέρματά της, με τον Μαρμούς. Υπεύθυνος και για τα δύο, ο Φιλ Φόντεν, ο οποίος μοίρασε δύο ασίστ.

Στο δεύτερο μέρος, οι «πολίτες» έλεγξαν τον ρυθμό και διατήρησαν με σχετική άνεση το προβάδισμά τους. Ο δείκτης του σκορ μεγάλωσε, καθώς λίγο πριν τελειώσει η αναμέτρηση, η Σίτι βρήκε και τρίτο γκολ. Στο 84ο λεπτό ο Σερκί «σέρβιρε» στον Σαβίνιο, που έκανε πολύ καλό ματς, με τον τελευταίο να γράφει το 3-0.

Στις δύο τελευταίες αγωνιστικές η Άρσεναλ υποδέχεται την Μπέρνλι (18/5) και ταξιδεύει στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας (24/5). Η δε Σίτι αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπόρνμουθ (18/5) και υποδέχεται στο φινάλε την Άστον Βίλα (24/5).

