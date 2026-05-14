Οι ενέργειες του Λαμίν Γιαμάλ, τόσο μέσα όσο και έξω από το γήπεδο, συχνά τραβούν την προσοχή, όμως αυτή τη φορά ένα στιγμιότυπο από την παρέλαση τίτλου της Μπαρτσελόνα έχει προκαλέσει έντονη διεθνή συζήτηση.

Κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάκτηση της La Liga, ο νεαρός εξτρέμ ζήτησε από έναν οπαδό να του πετάξει μια παλαιστινιακή σημαία, την οποία στη συνέχεια ύψωσε πάνω στο ανοιχτό λεωφορείο της ομάδας.

Ο ίδιος μάλιστα ανάρτησε φωτογραφία του με τη σημαία στα social media, γεγονός που προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη απήχηση λόγω της τεράστιας δημοτικότητάς του.

Το περιστατικό πήρε γρήγορα πολιτικές διαστάσεις, με τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας, Ισραέλ Κατς, να τοποθετείται δημόσια και να κατηγορεί τον Γιαμάλ για υποκίνηση και διάδοση μηνυμάτων που, όπως ανέφερε, προκαλούν ένταση και διχασμό.

Tι δήλωσε ο Ισραέλ Κατς

«Ο Λαμίν Γιαμάλ επέλεξε να υποκινήσει μίσος εναντίον του Ισραήλ, ενώ οι στρατιώτες μας πολεμούν την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, η οποία σφαγίασε, βίασε, έκαψε και δολοφόνησε Εβραία παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένους στις 7 Οκτωβρίου. Όποιος υποστηρίζει αυτό το είδος μηνύματος θα πρέπει να αναρωτηθεί: το θεωρεί αυτό ανθρωπιστικό; Είναι ηθικό;»