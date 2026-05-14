Ο Ματίας Λεσόρ τοποθετήθηκε μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού AKTOR από τη Βαλένθια στα playoffs της Euroleague, σχολιάζοντας το τέλος της ευρωπαϊκής πορείας των «πράσινων».

Το «τριφύλλι» δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την παρουσία του στο Final Four που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, καθώς ηττήθηκε με 81-64 από τη Βαλένθια στην Ισπανία και έμεινε εκτός συνέχειας στη διοργάνωση.

Όσα είπε ο Λεσόρ

«Είναι δύσκολο να αναλύσεις τι έγινε, είναι δύσκολο για το κλαμπ, τον κόσμο… Το συναίσθημα είναι ότι δεν εμφανιστήκαμε, δεν ήμασταν έτοιμοι, ήμασταν απροετοίμαστοι για ένα τέτοιο παιχνίδι. Δεν είναι αυτή η εικόνα που έπρεπε να δείξουμε και αυτό δεν ταιριάζει όταν φοράς τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Κερδίσαμε δύο φορές εδώ και δεν κάναμε αυτό που πρέπει στην έδρα μας. Είναι δύσκολο να μιλήσεις. Δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί ήμασταν τόσο κακοί.

Ευχαριστούμε τον κόσμο που μας στήριξε και εδώ και στο ΟΑΚΑ. Τους στεναχωρήσαμε και ζητούμε συγνώμη για την εικόνα και αυτό που δείξαμε . Πρέπει να βελτιωθούμε. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο πρωτάθλημα και να το κάνουμε και για αυτούς».