Η εικόνα του Final Four της Euroleague συμπληρώθηκε οριστικά μετά την ολοκλήρωση των playoffs, με την Αθήνα να ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το μεγάλο μπασκετικό ραντεβού στις 22-24 Μαΐου στο Telekom Center Athens.

Το ελληνικό ενδιαφέρον θα είναι έντονο, καθώς ο Ολυμπιακός θα δώσει το «παρών» στη διοργάνωση, συνεχίζοντας την πορεία του προς ακόμη μία ευρωπαϊκή διάκριση.

Οι «ερυθρόλευκοι» εξασφάλισαν με εμφατικό τρόπο την πρόκριση, αφού απέκλεισαν τη Μονακό με sweep στα playoffs και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στον ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε.

Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή απέναντι στη Βαλένθια, γνωρίζοντας την ήττα στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς και μένοντας εκτός συνέχειας. Έτσι, η ισπανική ομάδα θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης σε έναν «εμφύλιο» με φόντο τον τελικό.

Τα ζευγάρια των ημιτελικών

22/5 18:00 Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε

22/5 21:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια