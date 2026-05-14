Ο στόχος της ενεργειακής μετάβασης δεν αλλάζει, αλλά είναι ανάγκη να είμαστε ρεαλιστές και να μην αγνοούμε τον παράγοντα της ενεργειακής ασφάλειας, τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας σήμερα στο συνέδριο «Energy Transition Summit – East Med & Southeast Europe».

Όπως είπε η ΕΕ προσέγγιζε έως τώρα την ενεργειακή μετάβαση με όρους ηθικής. Και πρόσθεσε: “Δεν είναι θέμα ηθικής, ο στόχος είναι δεδομένος και η Ελλάδα παρά την οικονομική κρίση έχει μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από το 2005 κατά 50 %. Την ίδια ώρα χρειαζόμαστε ενέργεια βάσης την οποία στην Ελλάδα εξασφαλίζουν οι υδρογονάνθρακες. Το φυσικό αέριο δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά στην ενεργειακή μετάβαση αλλά συμπληρωματικά. Γι αυτό προωθούμε τις έρευνες υδρογονανθράκων στο Ιόνιο και ταυτόχρονα πρέπει να αυξήσουμε την αποθήκευση ενέργειας, κάτι που αποτελεί πρόκληση για όλες τις χώρες”.

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε επίσης τη σημασία της προώθησης των ενεργειακών διασυνδέσεων στην ΝΑ Ευρώπη, κάνοντας λόγο χαρακτηριστικά για αλλαγή παραδείγματος σε μια περιοχή όπου κυριαρχούσαν πόλεμοι και συγκρούσεις. Αναφέρθηκε ειδικότερα στη συνεργασία με τη Β. Μακεδονία και τη Σερβία για την ολοκλήρωση των διασυνδέσεων φυσικού αερίου προς αμοιβαίο όφελος ενώ κάλεσε την ΕΕ να υποστηρίξει την ενσωμάτωση όλων των χωρών της περιοχής στην ενεργειακή αγορά.

Στο ίδιο συνέδριο η υπουργός Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων της Β. Μακεδονίας Sanja Bozhinovska ανέφερε ότι η υπό κατασκευή διασύνδεση φυσικού αερίου με την Ελλάδα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στα μέσα του 2027 ενώ νωρίτερα θα έχει ολοκληρωθεί η διασύνδεση με τη Σερβία.