Ο Μάριος Ηλιόπουλος έδωσε το «παρών» στην Τούμπα για το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ και μετά το τέλος της αναμέτρησης στάθηκε στο αήττητο σερί της Ένωσης, κάνοντας παράλληλα αναφορά στο ευ αγωνίζεσθαι στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η ΑΕΚ απέσπασε ισοπαλία 1-1 απέναντι στον ΠΑΟΚ για την πέμπτη αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League, επεκτείνοντας το αήττητο σερί της στα 23 παιχνίδια στο πρωτάθλημα.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου στη μικτή ζώνη, εκφράζοντας την επιθυμία του να υπηρετείται το «ευ αγωνίζεσθαι» από όλες τις ομάδες, σημειώνοντας πάντως πως κάτι τέτοιο είναι δύσκολο να επιτευχθεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο.