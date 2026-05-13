Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε την πρόκριση στο Final Four του Champions League στο πόλο ανδρών, επικρατώντας εκτός έδρας της Μπρέσια με 17-16 στα πέναλτι, σε ένα δραματικό παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν ένα πολύτιμο αποτέλεσμα στην Ιταλία και σε συνδυασμό με το άλλο αποτέλεσμα του ομίλου (δηλαδή την ήττα της Νόβι Μπέογκραντ από την Μπαρτσελονέτα με 14-16) «κλείδωσαν» από νωρίς το εισιτήριο για την τελική τετράδα της διοργάνωσης, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση με 8 βαθμούς. Στην πρώτη βρίσκεται η Μπαρτσελονέτα με 15.

Η ομάδα του Έλβις Φάτοβιτς θα βρεθεί για 8η φορά στην ιστορία της σε Final Four της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, επιστρέφοντας στην τελική φάση μετά τη σεζόν 2023/24.

Το ματς

Η αναμέτρηση ξεκίνησε ισορροπημένα, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ και το πρώτο οκτάλεπτο να ολοκληρώνεται 2-2. Ο Ολυμπιακός βρήκε πρώτος γκολ με τον Γενηδουνιά, όμως η Μπρέσια απάντησε άμεσα.

Στη δεύτερη περίοδο οι Ιταλοί πήραν προβάδισμα (4-2), αλλά οι Πειραιώτες αντέδρασαν με συνεχόμενες επιθέσεις και τον Γενηδουνιά σε ρόλο ηγέτη, φέρνοντας το παιχνίδι ξανά στα ίσια (6-6 στο ημίχρονο).

Στο τρίτο οκτάλεπτο το ματς συνέχισε σε υψηλό ρυθμό, με εναλλαγές στο σκορ και τον Ολυμπιακό να βρίσκει λύσεις με Αλαφραγκή, Νικολαΐδη και Δήμου, κλείνοντας την περίοδο με προβάδισμα 10-8.

Στο τελευταίο μέρος της κανονικής διάρκειας η Μπρέσια επέστρεψε, εκμεταλλεύτηκε λάθη και ισοφάρισε σε 11-11 στα τελευταία δευτερόλεπτα, οδηγώντας το παιχνίδι στη διαδικασία των πέναλτι.

Εκεί, ο Ολυμπιακός διατήρησε την ψυχραιμία του. Ο Ζερδεβάς είχε καθοριστική απόκρουση, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» ήταν εύστοχοι στις κρίσιμες εκτελέσεις, φτάνοντας στη νίκη με 17-16 και σφραγίζοντας την πρόκριση στο Final Four.

Τα ζευγάρια του Final Four:

Ημιτελικοί – 11 Ιουνίου

Ολυμπιακός – Προ Ρέκο ή Φερεντσβάρος

Μπαρτσελονέτα – Προ Ρέκο ή Φερεντσβάρος

Τελικός – 13 Ιουνίου