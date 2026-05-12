Την Τετάρτη 13 Μαΐου θα διεξαχθεί το καθοριστικό Game 5 που θα κρίνει το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four της Euroleague στην Αθήνα, με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στη Roig Arena στις 22:00.

Αμφίβολη ήταν η συμμετοχή του Μπράξτον Κι μετά τον τραυματισμό του στο Game 4, ωστόσο όλα δείχνουν πως θα είναι τελικά στη διάθεση του προπονητή του.

Ο παίκτης της ισπανικής ομάδας δοκίμασε στην προπόνηση ειδική μάσκα από ανθρακονήματα που έχει κατασκευαστεί για εκείνον και φαίνεται έτοιμος να αγωνιστεί κανονικά στο κρίσιμο παιχνίδι που θα κρίνει την πρόκριση.

