Με αρκετές απουσίες θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός και στο εκτός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο τον Ολυμπιακό για την προτελευταία αγωνιστική των πλέι οφ.

Τόσο ο Τάσος Μπακασέτας, όσο και ο Ρενάτο Σάντσες δεν ξεπέρασαν τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζουν και έμειναν εκτός, ενώ στην αποστολή επιστρέφει ο Ερνάντεθ (εξέτισε ποινή κόκκινης κάρτας).

Ο Μπενίτεθ δεν υπολογίζει ακόμα στις υπηρεσίες των Κάτρη, Ίνγκασον, Πελίστρι, Γεντβάι, Ντέσερς, Σισοκό.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκονται οι Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Πάλμερ-Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Κώτσιρας, Ερνάντεθ, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.