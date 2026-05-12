Οι Λος Άντζελες Λέικερες έχασαν από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με 115-110 και αποκλείστήκαν από τη συνέχεια των playoffs, καθώς στις τέσσερις μεταξύ τους αναμετρήσεις δεν κατάφεραν να πάρουν κάποια νίκη.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς πραγματοποίησε πολύ καλές εμφανίσεις στην post-season, αλλά δεν είχε την υποστήριξη του Λούκα Ντόνσιτς. Ο θρύλος του NBA, που διανύει το 42ο έτος της καριέρας του ρωτήθηκε στην συνέντευξη τύπου για το μέλλον του.

Ο Λεμπρόν δεν ήταν ξεκάθαρος σχετικά με το μέλλον του και συγκεκριμένα είπε: «Δεν ξέρω τι μου επιφυλάσσει το μέλλον… Θα γυρίσω πίσω, θα επαναπροσδιορίσω τα πράγματα με την οικογένειά μου, θα μιλήσω μαζί τους, θα περάσω λίγο χρόνο μαζί τους, και όταν έρθει η ώρα, εσείς θα μάθετε ποια απόφαση θα πάρω».