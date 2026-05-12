«Θα κάνουμε αυτό που θέλει εκείνος. Αν αισθάνεται ικανός να παίξει, τέλεια. Η μάσκα κατασκευάστηκε πολύ γρήγορα και δεν ήταν εύκολο, γιατί είναι φτιαγμένη ειδικά για το πρόσωπό του. Την έχει ήδη, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς αισθάνεται ο παίκτης. Αυτό που μου είπε είναι ότι αν ο αγώνας ήταν σήμερα, δεν θα ένιωθε έτοιμος. Είναι μαχητής, έχει μεγάλη διάθεση, αλλά είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να παιχτεί στο 100%».

Ο προπονητής της Ισπανικήε ομάδας, Πέδρο Μαρτίνεθ, στις δηλώσεις του ενόψει του αγώνα, τόνισε πως η συμμετοχή του παίκτη θα εξαρτηθεί από το πώς θα αισθάνεται ο ίδιος , επισημαίνοντας πως η μάσκα τον δυσκολεύει, αλλά είναι απαραίτητη για να μπορέσει να αγωνιστεί.

Στην τελευταία προπόνηση, ο Μπράξτον Κι συμμετείχε φορώντας ειδική προστατευτική μάσκα , μετά τον τραυματισμό που αποκόμισε στο προηγούμενο παιχνίδι της σειράς.

Η Βαλένθια ολοκληρώνει την προετοιμασία της για το καθοριστικό Game 5 απέναντι στον Παναθηναϊκό για τα playoffs της EuroLeague (13/5, 22:00), με την ισπανική ομάδα να μπαίνει στην τελική ευθεία πριν τη μεγάλη αναμέτρηση.

Έπειτα, στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της παρουσίας του κόσμου, υπογραμμίζοντας την επιθυμία των φιλάθλων να βρεθούν ξανά στο πλευρό της ομάδας και να τη στηρίξουν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. «Ο κόσμος είναι πολύ σημαντικός. Έχουμε τον ίδιο ενθουσιασμό με αυτούς. Πρέπει να είναι όπως πάντα, δίκαιη αλλά σκληροί με τους αντιπάλους μας. Θα τους δείξουμε το “ευ αγωνίζεσθαι” που πάντα δείχνουμε στους αντιπάλους».

Τέλος, τόνισε τα δεδομένα για το… φαβορί ανάμεσα στη Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό. «Είναι 50/50, βλέποντας τα δυο παιχνίδια που κέρδισαν, αυτοί είναι το φαβορί»!

Άρα, το «τριφύλλι έχει τον πρώτο λόγο, καθώς κέρδισε τα δυο παιχνίδια που έγιναν στη «Roig Arena».

«Αυτό εξελίσσεται στα πιο ισορροπημένα playoffs στην ιστορία της EuroLeague, και φαίνεται ξεκάθαρα. Μας νίκησαν και στα δύο παιχνίδια εδώ, κι εμείς τους νικήσαμε εκεί. Οι διαφορές και στα τέσσερα ματς ήταν πολύ μικρές. Έτσι είναι απλά τα πράγματα· δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι το παιχνίδι θα είναι διαφορετικό. Λογικά θα κριθεί στις λεπτομέρειες και, όπως και τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια, θα αποφασιστεί στο τέλος».