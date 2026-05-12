Ο Λούκα Ντόντσιτς δεν θα φορέσει τη φανέλα της εθνικής Σλοβενίας στα επόμενα παιχνίδια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος μέσα από ανάρτησή του στα social media.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ παραμένει εκτός δράσης το τελευταίο διάστημα λόγω τραυματισμού, έχοντας χάσει και τις αναμετρήσεις των playoffs των Λος Άντζελες Λέικερς. Μετά τον αποκλεισμό της ομάδας του, η φετινή αγωνιστική χρονιά ολοκληρώθηκε νωρίτερα απ’ ό,τι υπολόγιζε.

Παρά το γεγονός ότι η Σλοβενία έχει μπροστά της σημαντικές υποχρεώσεις στα «παράθυρα» της FIBA, ο Ντόντσιτς ξεκαθάρισε πως δεν θα βρίσκεται διαθέσιμος αυτό το καλοκαίρι.

Στο μήνυμά του τόνισε πως η αγάπη του για την εθνική ομάδα και τη χώρα του παραμένει δεδομένη, όμως αυτή τη στιγμή προτεραιότητά του είναι η οικογένειά του και κυρίως οι κόρες του, με τις οποίες θέλει να περάσει περισσότερο χρόνο.

«Αγαπώ τις κόρες μου περισσότερο από οτιδήποτε άλλο και θα έχουν πάντα την πρώτη θέση στη ζωή μου. Καθώς συνεχίζω να αγωνίζομαι για την κοινή επιμέλεια των κοριτσιών μου, αναγκάστηκα να πάρω μια δύσκολη απόφαση ανάμεσα στα ταξίδια και στο να αγωνιστώ για την εθνική ομάδα της Σλοβενίας ή να περάσω αυτό το καλοκαίρι μαζί τους. Δυστυχώς, τους τελευταίους οκτώ μήνες έχει γίνει εξαιρετικά δύσκολο για μένα να τις βλέπω.

Έδωσα τα πάντα εκπροσωπώντας τη Σλοβενία και είμαι απογοητευμένος που δεν θα μπορέσω να αγωνιστώ για τη χώρα μου αυτό το καλοκαίρι. Όμως αυτή τη στιγμή, οι κόρες μου και οι υποχρεώσεις μου ως πατέρας είναι η προτεραιότητά μου».

Η απόφασή του έρχεται μετά από μια δύσκολη προσωπική περίοδο, καθώς είχε προηγηθεί μεγάλη δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του σχετικά με την επιμέλεια των παιδιών και την επικοινωνία μαζί τους.