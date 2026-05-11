Ξεχωριστές και ιδιαίτερα όμορφες στιγμές σημειώθηκαν μετά την εμφατική νίκη της Τβέντε με 4-0 απέναντι στη Σπάρτα Ρότερνταμ στο ολλανδικό πρωτάθλημα.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο γιος του Άρνο Βερσχούρεν μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και βρέθηκε στο επίκεντρο, πετυχαίνοντας ένα γκολ που αποθεώθηκε.

Οι φίλαθλοι της ομάδας πανηγύρισαν το γκολ του μικρού μπόμπιρα, ενώ το στιγμιότυπο κυκλοφόρησε γρήγορα στα social media, δίνοντας έναν πιο ανθρώπινο τόνο μετά τη μεγάλη νίκη της Τβέντε.