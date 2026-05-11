Σημαντικές εξελίξεις φαίνεται πως υπάρχουν στο θέμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο και των Μιλγουόκι Μπακς, καθώς σύμφωνα με το ESPN η ομάδα του Μιλγουόκι είναι ανοιχτή σε συζητήσεις για πιθανή ανταλλαγή του Έλληνα σταρ.

Όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια, οι Μπακς δέχονται ήδη τηλεφωνικές επαφές και προσφορές ενόψει του NBA Draft Combine, ενώ απομένουν περισσότερες από έξι εβδομάδες μέχρι το Draft.

Το ίδιο δημοσίευμα τονίζει πως το ενδιαφέρον από ομάδες της λίγκας αναμένεται ιδιαίτερα μεγάλο, ωστόσο το Μιλγουόκι δεν σκοπεύει να χαμηλώσει τις απαιτήσεις του για τον δύο φορές MVP.

The Milwaukee Bucks are open for business on trade calls and offers for two-time MVP Giannis Antetokounmpo entering the NBA combine and over six weeks away from the draft, sources told ESPN. New on ESPN: https://t.co/dF56qBtMMR — Shams Charania (@ShamsCharania) May 11, 2026

Οι άνθρωποι των Μπακς φέρονται να ζητούν ως αντάλλαγμα έναν νεαρό παίκτη κορυφαίου επιπέδου, αλλά και σημαντικά draft picks για τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, ο συνιδιοκτήτης της ομάδας, Τζίμι Χάσλαμ, είχε αφήσει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα πριν από λίγες ημέρες, δηλώνοντας πως μέσα στις επόμενες έξι ή επτά εβδομάδες θα ξεκαθαρίσει αν ο Αντετοκούνμπο θα παραμείνει με νέο max συμβόλαιο ή αν θα συνεχίσει αλλού την καριέρα του.