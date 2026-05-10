Ο Τάσος Δουβίκας συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία στη Serie A, οδηγώντας την Κόμο σε τεράστια εκτός έδρας νίκη απέναντι στην Ελλάς Βερόνα με 1-0.

Ο Έλληνας επιθετικός ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, καθώς πέτυχε το μοναδικό γκολ του αγώνα στο 71ο λεπτό, ολοκληρώνοντας ιδανικά μια γρήγορη αντεπίθεση της ομάδας του.

Με ψύχραιμο τελείωμα μέσα από την περιοχή χάρισε στην Κόμο ένα πολύτιμο τρίποντο στη μάχη για την Ευρώπη.

Douvikas l’ha fatto bellissimo! Il Como passa in vantaggio a Verona 🏹#VeronaComo 0-1 pic.twitter.com/BaKvExxfko — Lega Serie A (@SerieA) May 10, 2026

Η Βερόνα μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και απείλησε στα πρώτα λεπτά, όμως η Κόμο ισορρόπησε σταδιακά και ανέβασε την απόδοσή της στο δεύτερο ημίχρονο. Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας δημιούργησε σημαντικές ευκαιρίες πριν βρει τελικά τη λύση με τον Δουβίκα.

Με αυτό το γκολ, ο 26χρονος φορ έφτασε τα 13 τέρματα στο φετινό πρωτάθλημα και συνεχίζει να βρίσκεται ανάμεσα στους κορυφαίους σκόρερ της Serie A.

Η Κόμο διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι το φινάλε και πανηγύρισε μια νίκη μεγάλης βαθμολογικής σημασίας, που τη φέρνει στην 5η θέση και δυνατά στη διεκδίκηση ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου.