Ο Τάσος Δουβίκας τόνισε μετά την ήττα 1-0 της Εθνικής από την Παραγουάη ότι η ομάδα πάλεψε, δημιούργησε φάσεις και το αποτέλεσμα δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ποιότητα και την προοπτική για το μέλλον.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Δουβίκα

“Είμαι πολύ χαρούμενος που αγωνίζομαι με την Εθνική, είναι μια ιδιαίτερη τιμή και εμπειρία για μένα. Σήμερα δεν ήρθε το αποτέλεσμα που θέλαμε, αλλά θεωρώ ότι παλέψαμε το παιχνίδι και είχαμε τις ευκαιρίες μας. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα μας αδικεί, όμως πρόκειται για ένα φιλικό και συνεχίζουμε”.

Για το μέλλον του στην Εθνική: “Το να βρίσκομαι εδώ με τα παιδιά είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα. Περνάμε πολύ καλά και ξεφεύγουμε από την καθημερινότητα, αφού τον περισσότερο χρόνο τον περνάμε με τις ομάδες μας. Θέλω να συνεχίσω να παίζω και να βοηθάω όσο μπορώ”.

Για τις δηλώσεις του Παραγουανού προπονητή σχετικά με το μέλλον της Εθνικής Ελλάδας: “Έχουμε ποδοσφαιριστές με μεγάλη ποιότητα σε μικρή ηλικία. Θεωρώ ότι με τον σωστό συνδυασμό μπορούμε να πετύχουμε πολλά πράγματα. Συμφωνώ ότι υπάρχει πολύ μέλλον μπροστά μας”.