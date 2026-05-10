Καμία βαθμολογική σημασία δεν έχουν τα παιχνίδια για τη θέση του Conference League, έπειτα από την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ.

Η 5η θέση δεν οδηγεί πλέον πουθενά και ήδη από την περασμένη αγωνιστική, οι 4 ομάδες που εμπλέκονται προσφέρουν γκολ και θέαμα. Κυρίως στο Λεβαδειακός – Βόλος και το 5-2. Ο Άρης πέρασε από το Ηράκλειο με 2-0 κόντρα στον Κυπελλούχος Ελλάδας.

Τα ζευγάρια αυτά… αλλάζουν έδρες, με τον Βόλο να υποδέχεται τον Λεβαδειακό και τον Άρη να φιλοξενεί στο «Κλεάνθης Βικελίδης» τον ΟΦΗ.

Και οι δύο αναμετρήσεις θα ξεκινήσουν στις 17.00. Η αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό θα μεταδοθεί από το CosmoteSport4 και το ματς στου Χαριλάου από το NovaSportsPrime.