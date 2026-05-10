Ο Λιονέλ Μέσι… «σπάει» τα κοντέρ και στο MLS
Ο Λιονέλ Μέσι συνέβαλε ακόμη μία φορά καθοριστικά στη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι απέναντι στο Τορόντο με 4-2, σκοράροντας με αριστερό πλασέ στην κίνηση. Με αυτό το γκολ, ο Αργεντινός σούπερ σταρ «έγραψε» ιστορία στο MLS, καθώς έγινε ο ταχύτερος παίκτης που συμμετείχε σε 100 γκολ στη διοργάνωση, σε μόλις… 64 εμφανίσεις. Το προηγούμενο ρεκόρ […]