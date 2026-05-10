Με αυτό το γκολ, ο Αργεντινός σούπερ σταρ «έγραψε» ιστορία στο MLS, καθώς έγινε ο ταχύτερος παίκτης που συμμετείχε σε 100 γκολ στη διοργάνωση, σε μόλις… 64 εμφανίσεις. Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε στον Σεμπάστιαν Τζιοβίνκο, ο οποίος είχε φτάσει το ίδιο επίτευγμα σε 95 παιχνίδια.

Παράλληλα, ο παγκόσμιος πρωταθλητής με την Αργεντινή στο Μουντιάλ του 2022 έφτασε πλέον τα 907 γκολ στην επαγγελματική του καριέρα, συνεχίζοντας να προσθέτει σπουδαία επιτεύγματα στο ήδη τεράστιο βιογραφικό του.