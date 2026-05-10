Τετράδα πλέον στην οικία Λεότα και Κάριους. Το υπέροχο ζευγάρι της showbiz και του ποδοσφαίρου απέκτησαν το δεύτερο παιδάκι τους, που είναι αγόρι. Η ξανθιά παρουσιάστρια ποδοσφαίρου στην ιταλική τηλεόραση και ο τερματοφύλακας της Σάλκε, πλέουν σε πελάγη ευτυχίας μετά τη γέννηση του μικρού Λεονάρντο.

Από κοντά και η κόρη τους, με το βίντεο να εμφανίζει το πόσο κοντά είναι με τον αδερφό της, την ώρα που εκείνος κοιμάται. Την Παρασκευή (8/5) ήρθε στη ζωή ο μικρός Λεονάρντο, με την Λεότα φυσικά να ανεβάζει στον προσωπικό λογαρισμό της στο Instagram φωτογραφίες από το μαιευτήριο, μαζί με τον Κάριους και τα παιδιά τους.