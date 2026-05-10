Η ΑΕΚ κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα της Stoiximan Super League, προσθέτοντας ακόμη έναν τίτλο στην ιστορία της και φτάνοντας πλέον συνολικά τα 14 πρωταθλήματα Ελλάδας.

Η Ένωση πανηγύρισε την επιστροφή της στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου και παράλληλα μείωσε τη διαφορά από τον Παναθηναϊκό, που βρίσκεται στη δεύτερη θέση της λίστας με 20 τίτλους.

Ο Ολυμπιακός παραμένει πρώτος

Στην κορυφή της σχετικής λίστας εξακολουθεί να βρίσκεται ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι ο πολυνίκης του ελληνικού πρωταθλήματος με 48 κατακτήσεις έως και το 2025.

Ακολουθεί ο Παναθηναϊκός με 20, ενώ πλέον η ΑΕΚ ανέβηκε στους 14 τίτλους, συνεχίζοντας να εδραιώνει τη θέση της ανάμεσα στις πιο επιτυχημένες ομάδες της χώρας.

Οι ομάδες που έχουν κατακτήσει το πρωτάθλημα

Από την έναρξη του ελληνικού πρωταθλήματος το 1928 μέχρι σήμερα, μόλις έξι ομάδες έχουν καταφέρει να στεφθούν πρωταθλήτριες Ελλάδας:

Ολυμπιακός – 48 τίτλοι

Παναθηναϊκός – 20 τίτλοι

ΑΕΚ – 14 τίτλοι

ΠΑΟΚ – 4 τίτλοι

Άρης – 3 τίτλοι

ΑΕΛ – 1 τίτλος