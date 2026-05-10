Τον απόλυτο έπαινο γνωρίζει στην Ισπανία ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, μετά την εξαιρετική του εμφάνιση στη νίκη της Σεβίλλης απέναντι στην Εσπανιόλ με 2-1.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας ήταν εκείνος που έκλεψε την παράσταση, πραγματοποιώντας κρίσιμες επεμβάσεις και κρατώντας την ομάδα του «ζωντανή» σε καίρια σημεία της αναμέτρησης. Ολοκλήρωσε το ματς με τέσσερις σημαντικές αποκρούσεις, ανάμεσά τους και μία εντυπωσιακή φάση στο πρώτο ημίχρονο που διατήρησε το μηδέν.

Na, que pasan las jornadas y Odysseas Vlachodimos sigue sosteniendo al Sevilla. Es un portero Champions League viviendo una guerra en un proyecto muerto. Descomunal #SevillaEspanyol pic.twitter.com/4YuVkFhI9T — Jonay Amaro (@AmaroJonay) May 9, 2026

Μετά το τέλος του αγώνα, οι φίλαθλοι της Σεβίλλης αποθέωσαν τον 32χρονο γκολκίπερ, χαρακτηρίζοντάς τον καθοριστικό παράγοντα στην προσπάθεια της ομάδας για παραμονή. Σε αναρτήσεις στα social media, δεν έλειψαν τα ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια, με αρκετούς να τονίζουν ότι «κρατά όρθια τη Σεβίλλη» σε μια δύσκολη και απογοητευτική αγωνιστική περίοδο.

Si el Sevilla acaba mantenint la categoria, cosa que, després d’avui, sembla molt probable, Odysseas Vlachodimos en serà un dels grans responsables. El porter grec ha completat molt bones actuacions aquesta temporada i ha sostingut el conjunt andalús en els moments més delicats. pic.twitter.com/K19et6gkVb — Vclosbfutopinions (@vclosbfut) May 9, 2026

Ορισμένοι οπαδοί έφτασαν στο σημείο να τον χαρακτηρίσουν τερματοφύλακα επιπέδου Champions League, σημειώνοντας ότι δίνει μάχες μέσα σε ένα «προβληματικό πρότζεκτ» και αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς της ομάδας.

Todos tenemos claro que, sin Vlachodimos, el Sevilla estaría ya en Segunda División. Es un escándalo su mentalidad para salvar ocasiones tras fallo en la salida de balón de sus compañeros. Decide muy bien bajo presión #SevillaEspanyol pic.twitter.com/xC5zuUOpBW — Jonay Amaro (@AmaroJonay) May 9, 2026

Παρά την αγωνιστική του αναγνώριση, τα ισπανικά ρεπορτάζ αναφέρουν ότι το μέλλον του στη Σεβίλλη δεν είναι δεδομένο, καθώς ο σύλλογος φέρεται να σχεδιάζει την επόμενη σεζόν χωρίς τον ίδιο, εξετάζοντας ήδη εναλλακτικές για τη θέση του τερματοφύλακα.