Τον απόλυτο έπαινο γνωρίζει στην Ισπανία ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, μετά την εξαιρετική του εμφάνιση στη νίκη της Σεβίλλης απέναντι στην Εσπανιόλ με 2-1.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας ήταν εκείνος που έκλεψε την παράσταση, πραγματοποιώντας κρίσιμες επεμβάσεις και κρατώντας την ομάδα του «ζωντανή» σε καίρια σημεία της αναμέτρησης. Ολοκλήρωσε το ματς με τέσσερις σημαντικές αποκρούσεις, ανάμεσά τους και μία εντυπωσιακή φάση στο πρώτο ημίχρονο που διατήρησε το μηδέν.

Μετά το τέλος του αγώνα, οι φίλαθλοι της Σεβίλλης αποθέωσαν τον 32χρονο γκολκίπερ, χαρακτηρίζοντάς τον καθοριστικό παράγοντα στην προσπάθεια της ομάδας για παραμονή. Σε αναρτήσεις στα social media, δεν έλειψαν τα ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια, με αρκετούς να τονίζουν ότι «κρατά όρθια τη Σεβίλλη» σε μια δύσκολη και απογοητευτική αγωνιστική περίοδο.

Ορισμένοι οπαδοί έφτασαν στο σημείο να τον χαρακτηρίσουν τερματοφύλακα επιπέδου Champions League, σημειώνοντας ότι δίνει μάχες μέσα σε ένα «προβληματικό πρότζεκτ» και αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς της ομάδας.

Παρά την αγωνιστική του αναγνώριση, τα ισπανικά ρεπορτάζ αναφέρουν ότι το μέλλον του στη Σεβίλλη δεν είναι δεδομένο, καθώς ο σύλλογος φέρεται να σχεδιάζει την επόμενη σεζόν χωρίς τον ίδιο, εξετάζοντας ήδη εναλλακτικές για τη θέση του τερματοφύλακα.

