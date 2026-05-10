Η τελευταία αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος προσέφερε ένα από τα πιο δραματικά φινάλε των τελευταίων ετών, με την Καρσίγιακα να εξασφαλίζει την παραμονή της στην κατηγορία μέσα από έναν απίθανο συνδυασμό αποτελεσμάτων και δύο παιχνίδια που κρίθηκαν στην εκπνοή.

Η ομάδα της Σμύρνης χρειαζόταν νίκη απέναντι στην Μπούρσασπορ, αλλά και ήττα της Πέτκιμσπορ από την Τόφας, ώστε να παραμείνει στην κορυφαία κατηγορία. Τελικά, όλα συνέβησαν με τον πιο δραματικό τρόπο.

Η Καρσίγιακα βρέθηκε να χάνει με 31-48 στο ημίχρονο, με την ένταση στις εξέδρες να οδηγεί ακόμα και σε προσωρινή διακοπή, καθώς οπαδοί πέταξαν αντικείμενα και νερά στο παρκέ.

Στο δεύτερο μέρος όμως, οι γηπεδούχοι επέστρεψαν εντυπωσιακά και πήραν τη νίκη με 84-82 χάρη σε buzzer beater του Σοκολόφσκι.

Το χάος συνεχίστηκε και μετά το καλάθι, αφού φίλαθλοι εισέβαλαν στο παρκέ πριν ακόμη επιβεβαιωθεί το νικητήριο σουτ από τους διαιτητές, με τους πανηγυρισμούς να «παγώνουν» προσωρινά μέχρι την τελική απόφαση.

Την ίδια στιγμή, η Τόφας έκανε επίσης μεγάλη ανατροπή απέναντι στην Πέτκιμσπορ, επικρατώντας με καλάθι του Πέρεζ στην εκπνοή, παρότι βρέθηκε πίσω με 35-47 στο ημίχρονο.