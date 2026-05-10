Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 2-0: Πρωταθλήτρια Ισπανίας απέναντι στην πληγωμένη και διαλυμένη «Βασίλισσα»
Η Μπαρτσελόνα πανηγύρισε την κατάκτηση του ισπανικού πρωταθλήματος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο γήπεδό της «Καμπ Νου», ενάντια στην Ρεάλ Μαδρίτης. Οι «Μπλαουγκράνα» επικράτησαν της «Βασίλισσας» με 2-0 και κέρδισαν την La Liga για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και αυτή ήταν η 29η φορά που οι Καταλανοί κατακτούν το πρωτάθλημα Ισπανίας. Χρυσοί σκόρερ για την […]
Πρωταθλήτρια για 14η φορά στην ιστορία της η ΑΕΚ
Η Ένωση επέστρεψε στο θρόνο της μετά από τρία χρόνια.
«Ο ΠΑΟΚ φαβορί για να πάρει wild card για τη EuroLeague της επόμενης σεζόν», σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα
Δημοσίευμα από τη Σερβία βάζει… βόμβα, όσον αφορά την προοπτική εισόδου του ΠΑΟΚ στη Euroleague! Συγκεκριμένα, το basketballsphere αναφέρει πως ο «Δικέφαλος του Βορρά» είναι η επικρατέστερη ομάδα για να λάβει wild card την επόμενη σεζόν, καθώς η κάτοχος του Eurocup, Μπουργκ, δεν θα αγωνιστεί τη νέα χρονιά στη Euroleague! Το δημοσίευμα αναφέρει αναλυτικά «Αν η Μπουργκ αποφασίσει να […]
Έφτασε τα 14 πρωταθλήματα η ΑΕΚ – Πολυνίκης ο Ολυμπιακός με 48 τίτλους
Η ΑΕΚ κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα της Stoiximan Super League, προσθέτοντας ακόμη έναν τίτλο στην ιστορία της και φτάνοντας πλέον συνολικά τα 14 πρωταθλήματα Ελλάδας. Η Ένωση πανηγύρισε την επιστροφή της στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου και παράλληλα μείωσε τη διαφορά από τον Παναθηναϊκό, που βρίσκεται στη δεύτερη θέση της λίστας με 20 τίτλους. […]
Το πρωτάθλημα που εκθέτει τον Παναθηναϊκό των… «θα»
Δεκατέσσερα χρόνια είναι μια ολόκληρη ζωή στο ποδόσφαιρο. Αρκετός χρόνος για να χτιστούν ομάδες, να αλλάξουν γενιές ποδοσφαιριστών, να γραφτούν θρίαμβοι και να σβηστούν απογοητεύσεις. Για τον Γιάννη Αλαφούζο και τον Παναθηναϊκό, αυτή η διαδρομή μοιάζει περισσότερο με έναν ημιτελή κύκλο. Τρία Κύπελλα Ελλάδας καταγράφονται στο ενεργητικό της εποχής του Αλαφούζου στον Παναθηναϊκό, αλλά δίπλα […]