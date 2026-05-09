Οι Παναιτωλικός, Αστέρας AKTOR, Πανσερραϊκός και ΑΕΛ Novibet θα δώσουν τη μάχη για τα δύο τελευταία εισιτήρια παραμονής στη Stoiximan Super League, καθώς η 7η αγωνιστική των playouts το Σάββατο (09/05) έφερε σημαντικές ανακατατάξεις στη βαθμολογία.

Στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία στις Σέρρες, η Κηφισιά πέτυχε μεγάλη ανατροπή και νίκησε 2-1 τον Πανσερραϊκό, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά την παραμονή της στην κατηγορία, καθώς απέχει πλέον εννέα βαθμούς από τη ζώνη υποβιβασμού. Παράλληλα, το αποτέλεσμα έριξε τον Πανσερραϊκό στη 13η θέση.

Στο AEL FC Arena, η ΑΕΛ Novibet αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τον Αστέρα AKTOR, αποτέλεσμα που την κράτησε στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Από την άλλη, οι Αρκάδες με τον βαθμό που πήραν κατάφεραν να προσπεράσουν τον Πανσερραϊκό και βρίσκονται πλέον στο +1 από τη ζώνη υποβιβασμού.

Στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, ο Παναιτωλικός πήρε σημαντική νίκη με ανατροπή 2-1 επί του Ατρομήτου, ο οποίος έχει ήδη εξασφαλίσει την παραμονή του. Με αυτό το αποτέλεσμα, τα «καναρίνια» αύξησαν τη διαφορά τους από τη 13η θέση στους έξι βαθμούς, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για τη σωτηρία.

Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής των playouts

Σάββατο (09/05)

Πανσερραϊκός – Κηφισιά 1-2

ΑΕΛ Novibet – Αστέρας AKTOR 1-1

Ατρόμητος – Παναιτωλικός 1-2

Η βαθμολογία