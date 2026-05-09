Η ΑΕΚ βρέθηκε μια ανάσα από την κατάκτηση του Basketball Champions League, όμως στο τέλος έχασε το τρόπαιο από τη Βίλνιους Ρίτας, πληρώνοντας τα δικά της λάθη στον τελικό.

Ο Κιζόν Φίζελ μετά την ήττα της «Ένωσης» στον τελικό από την Ρίτας στάθηκε στα πολλά ελεύθερα τρίποντα που βρήκαν οι αντίπαλοι.

Αναλυτικά τα όσα είπε: «Τους αφήσαμε πολλά ελεύθερα τρίποντα και βρήκαν ρυθμό. Ήρθα λίγο αργά στην σεζόν, είδα πόσο ενωμένη ήταν η ομάδα και πόσο σκληρά δούλευαν, ήταν κίνητρο για εμένα. Είμαι ευγνώμων που είμαι εδώ με αυτούς τους παίκτες».