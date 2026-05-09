Λειψία – Ζανκτ Πάουλι 2-1

Η Λειψία τερμάτισε στην 3η θέση και εξασφάλισε το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League. Οι «Ταύροι» επικράτησαν 2-1 της Ζανκτ Πάουλι του Μανώλη Σάλιακα και «κλείδωσαν» την ευρωπαϊκή τους παρουσία. Το σκορ άνοιξε ο Σλάγκερ στο 45’, ενώ ο Ορμπάν έκανε το 2-0 στο 55’. Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 2-1 στο 86’ με τον Κέισι, χωρίς όμως να αλλάξει κάτι μέχρι το τέλος. Πλέον, θα διεκδικήσουν την τελευταία αγωνιστική την αποφυγή της 16ης θέσης και τη συμμετοχή στα play-offs παραμονής.

Στουτγκάρδη – Λεβερκούζεν 3-1

Η Στουτγκάρδη πήρε μεγάλη νίκη στο ντέρμπι της τετράδας, επικρατώντας 3-1 της Λεβερκούζεν και ανεβαίνοντας στην 4η θέση, υπερτερώντας στην ισοβαθμία με τη Χόφενχαϊμ. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν μόλις στα πρώτα δευτερόλεπτα με τον Γκαρθία, όμως η συνέχεια ανήκε στους γηπεδούχους: Ντεμίροβιτς (5’), Μίτελσταντ (45+7’, πέν.) και Ουντάβ (58’) ολοκλήρωσαν την ανατροπή. Η Λεβερκούζεν υποχώρησε στην 6η θέση και χρειάζεται πλέον συνδυασμό αποτελεσμάτων την τελευταία αγωνιστική για να διεκδικήσει έξοδο στο Champions League.

Άουγκσμπουργκ – Γκλάντμπαχ 3-1

Η Άουγκσμπουργκ παρέμεινε «ζωντανή» στη μάχη για την Ευρώπη, νικώντας 3-1 τη Γκλάντμπαχ και ανεβαίνοντας στην 9η θέση της Bundesliga. Δύο γκολ σημείωσε ο Γκρέγκοριτς (24’, 72’), ενώ σκόραρε και ο Φέλχαουερ (42’), ο οποίος είχε περάσει στο ματς αντί του τραυματία Δημήτρη Γιαννούλη στο 14’. Η Γκλάντμπαχ μείωσε στις καθυστερήσεις με τον Ρέινα, χωρίς όμως να αλλάξει η εικόνα του αγώνα.

Χόφενχαϊμ – Βέρντερ 1-0

Η Χόφενχαϊμ συνεχίζει να διεκδικεί ευρωπαϊκή έξοδο, επικρατώντας 1-0 της Βέρντερ και διατηρώντας την 5η θέση, πίσω από τη Στουτγκάρδη λόγω ισοβαθμίας. Το έργο της έγινε ευκολότερο από νωρίς, καθώς η αποβολή του Σουγκαβάρα στο 5’ άφησε τη Βέρντερ με δέκα παίκτες. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Τουρέ στο 25’, με τους γηπεδούχους να κρατούν το αποτέλεσμα μέχρι το τέλος και να ελπίζουν σε ανατροπή δεδομένων την τελευταία αγωνιστική.