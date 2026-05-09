Η ΑΕΚ επιστρέφει στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ και το βράδυ του Σαββάτου στις 21:00 (COSMOTE SPORT 4 HD) αντιμετωπίζει τη Ρίτας στον μεγάλο τελικό του Basketball Champions League. Μετά από μια σεζόν-όνειρο και έχοντας ήδη αποκλείσει τη Μάλαγα στον ημιτελικό, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα απέχει 40 λεπτά από το να γράψει ιστορία, διεκδικώντας το τρίτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο.

Η «Ένωση» μπαίνει στο παρκέ με την αυτοπεποίθηση της ομάδας που κατέγραψε το κορυφαίο ρεκόρ στη διοργάνωση (13-2).

Από τους Ομίλους στον Τελικό

Η φετινή ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ δεν ήταν απλώς μια σειρά αγώνων, αλλά μια επιβεβαίωση δυναμικής. Ας θυμηθούμε πώς η «Βασίλισσα» έφτασε να διεκδικεί το βαρύτιμο τρόπαιο:

Η Αλάνθαστη Εκκίνηση

Η ΑΕΚ ξεκίνησε με το πόδι στο γκάζι, κυριαρχώντας στον όμιλο με Ρίγα, Σολνόκι και Λεβάις. Με 5 συνεχόμενες νίκες εξασφάλισε την πρωτιά, με μοναδικό «αγκάθι» την ήττα στην Ουγγαρία όταν όλα είχαν κριθεί.

Ρίγα – ΑΕΚ: 53-69

ΑΕΚ – Σολνόκι: 91-77

Λεβάις – ΑΕΚ: 69-71

ΑΕΚ – Ρίγα: 95-64

ΑΕΚ – Λεβάις: 99-88

Σολνόκι – ΑΕΚ: 80-69

Κυρίαρχη στο Top-16

Ο βαθμός δυσκολίας αυξήθηκε, αλλά η ΑΕΚ του Σάκοτα δεν πτοήθηκε. Με ηγετικές εμφανίσεις εντός και εκτός έδρας απέναντι σε Άλμπα Βερολίνου, Τόφας και Καρδίτσα, πήρε την απευθείας πρόκριση για τα playoffs.

ΑΕΚ – Καρδίτσα: 88-73

ΑΕΚ – Άλμπα Βερολίνου: 88-80

Τόφας – ΑΕΚ: 90-93

Καρδίτσα – ΑΕΚ: 62-90

ΑΕΚ – Τόφας: 96-88

Άλμπα Βερολίνου – ΑΕΚ: 88-93

Το Θρίλερ των Playoffs με την Μπανταλόνα

Η μεγαλύτερη υπέρβαση έγινε στα προημιτελικά. Η ΑΕΚ βρήκε απέναντί της την πανίσχυρη Μπανταλόνα των Ρούμπιο και Πάρκερ. Αφού προστάτευσε την έδρα της στο Game 1 και ηττήθηκε στην Ισπανία, όλα κρίθηκαν σε ένα συγκλονιστικό Game 3 στη Sunel Arena. Παρότι βρέθηκε στο -6 (59-65) τρία λεπτά πριν το τέλος, με ένα επικό 13-2 επιμέρους σκορ, πήρε τη νίκη με 72-67 και το εισιτήριο για το Final Four.

Game 1: ΑΕΚ – Μπανταλόνα 87-84

Game 2: Μπανταλόνα – ΑΕΚ 88-66

Game 3: ΑΕΚ – Μπανταλόνα 72-67

Ο Ημιτελικός: Η επικτράτηση επί της Μάλαγα

Στον μεγάλο ημιτελικό της Πέμπτης (7/5), η ΑΕΚ έδειξε τα δόντια της εναντίον της Μάλαγα. Με ένα εκπληκτικό δεύτερο δεκάλεπτο (12-23) και απόλυτο έλεγχο του ρυθμού, επιβλήθηκε με 78-65, σφραγίζοντας το ραντεβού για τον αποψινό τελικό.