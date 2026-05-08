Η συζήτηση γύρω από το μέλλον του ψηφιακού χρήματος στην Ευρώπη αποκτά ολοένα μεγαλύτερη ένταση, καθώς η ραγδαία ανάπτυξη των stablecoins και των ψηφιακών πληρωμών φέρνει τις κεντρικές τράπεζες αντιμέτωπες με νέες προκλήσεις. Στο επίκεντρο αυτής της συζήτησης βρίσκεται πλέον και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με την πρόεδρό της, Κριστίν Λαγκάρντ, να εκφράζει ανοιχτά σοβαρές ανησυχίες ακόμη και για την πιθανή δημιουργία stablecoins συνδεδεμένων με το ευρώ.

Σε ομιλία της, η επικεφαλής της ΕΚΤ υπογράμμισε ότι τα πιθανά οφέλη από την ανάπτυξη stablecoins σε ευρώ δεν επαρκούν για να αντισταθμίσουν τους κινδύνους που ενδέχεται να δημιουργηθούν για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τη λειτουργία της νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη. Όπως τόνισε, παρά το γεγονός ότι τέτοια ψηφιακά νομίσματα θα μπορούσαν θεωρητικά να ενισχύσουν τη διεθνή παρουσία του ευρώ και να μειώσουν το κόστος συναλλαγών και χρηματοδότησης, οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις θεωρούνται ιδιαίτερα ανησυχητικές.

Τα stablecoins αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, καθώς συνδέονται συνήθως με κάποιο παραδοσιακό νόμισμα – κυρίως το δολάριο – προκειμένου να διατηρούν σχετικά σταθερή αξία. Τα τελευταία χρόνια έχουν γνωρίσει εκρηκτική ανάπτυξη, ιδιαίτερα στον χώρο των διεθνών πληρωμών και των διασυνοριακών μεταφορών κεφαλαίων, καθώς επιτρέπουν ταχύτερες και συχνά φθηνότερες συναλλαγές σε σχέση με τα παραδοσιακά τραπεζικά συστήματα.

Η μεγάλη τους εξάπλωση, ωστόσο, προκαλεί έντονο προβληματισμό στις κεντρικές τράπεζες. Η βασική ανησυχία αφορά το ενδεχόμενο ένα σημαντικό μέρος των συναλλαγών και της κυκλοφορίας χρήματος να μετακινηθεί εκτός του παραδοσιακού τραπεζικού συστήματος και εκτός του άμεσου ελέγχου των κεντρικών τραπεζών. Σε ένα τέτοιο σενάριο, η αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής θα μπορούσε να αποδυναμωθεί σημαντικά.

Η ΕΚΤ φοβάται ότι μια μαζική υιοθέτηση stablecoins θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεταφορά καταθέσεων από τις εμπορικές τράπεζες προς ιδιωτικά ψηφιακά νομίσματα, περιορίζοντας τη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος και αυξάνοντας την ευπάθεια σε περιόδους κρίσης. Παράλληλα, δημιουργούνται ερωτήματα για το ποιος θα ελέγχει ουσιαστικά τις ψηφιακές ροές χρήματος στο μέλλον και κατά πόσο οι μεγάλες τεχνολογικές ή χρηματοοικονομικές πλατφόρμες θα αποκτήσουν υπερβολική επιρροή.

Η τοποθέτηση της Λαγκάρντ αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς στην Ευρώπη έχει ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση για το κατά πόσο η Ευρωζώνη πρέπει να αναπτύξει δικά της stablecoins ώστε να περιορίσει την κυριαρχία του δολαρίου στον χώρο των ψηφιακών πληρωμών. Σήμερα, η πλειονότητα των stablecoins που χρησιμοποιούνται διεθνώς είναι συνδεδεμένες με το αμερικανικό νόμισμα, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θεωρούν ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να μείνει πίσω στη νέα ψηφιακή οικονομία εάν δεν αναπτύξει ανταγωνιστικά ψηφιακά χρηματοπιστωτικά εργαλεία. Ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιόακιμ Νάγκελ, είχε μάλιστα εκφραστεί θετικά για τις stablecoins σε ευρώ, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό οικοσύστημα.

Ωστόσο, στο εσωτερικό της ΕΚΤ επικρατεί έντονη επιφυλακτικότητα. Έγγραφο εργασίας της κεντρικής τράπεζας που δημοσιεύθηκε πρόσφατα προειδοποιούσε ότι μια ευρεία χρήση stablecoins στην Ευρωζώνη θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής πίεσης ή τραπεζικής αβεβαιότητας. Οι αναλυτές της ΕΚΤ φοβούνται ακόμη και το ενδεχόμενο μαζικής φυγής κεφαλαίων προς ψηφιακά νομίσματα σε περίπτωση κρίσης εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα.

Οι δηλώσεις της Λαγκάρντ συνδέονται άμεσα και με το σχέδιο του ψηφιακού ευρώ, το οποίο προωθεί εδώ και χρόνια η ΕΚΤ. Η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα θεωρεί ότι ένα ψηφιακό ευρώ υπό τον άμεσο έλεγχο της ίδιας θα μπορούσε να προσφέρει τις δυνατότητες των ψηφιακών πληρωμών χωρίς τους κινδύνους που συνδέονται με τις ιδιωτικές stablecoins. Με αυτόν τον τρόπο, η ΕΚΤ επιδιώκει να διατηρήσει τον έλεγχο της νομισματικής πολιτικής και της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην ψηφιακή εποχή.

Το ζήτημα πλέον ξεπερνά τα στενά όρια της τεχνολογίας ή των crypto-assets. Αφορά τον έλεγχο του χρήματος, τη μελλοντική ισορροπία ισχύος στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνίες θα πραγματοποιούν συναλλαγές τις επόμενες δεκαετίες. Η Ευρώπη καλείται να αποφασίσει αν θα επιλέξει ένα αυστηρά ελεγχόμενο ψηφιακό χρηματοπιστωτικό μοντέλο ή αν θα ανοίξει περισσότερο τον δρόμο στις ιδιωτικές ψηφιακές νομισματικές λύσεις.

Σε κάθε περίπτωση, οι παρεμβάσεις της Λαγκάρντ δείχνουν ότι η ΕΚΤ αντιμετωπίζει τις stablecoins όχι ως μια απλή τεχνολογική καινοτομία, αλλά ως μια δυνητική πρόκληση για τον ίδιο τον πυρήνα του ευρωπαϊκού νομισματικού συστήματος.