Με τη στήριξη του κόσμου του θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός AKTOR στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς των playoffs της EuroLeague απέναντι στη Βαλένθια, καθώς η «πράσινη» ΚΑΕ ανακοίνωσε sold out για την αναμέτρηση της Παρασκευής (8/5, 21:15).

Τα διαθέσιμα εισιτήρια εξαφανίστηκαν σε λιγότερο από 24 ώρες, με τους φίλους του «τριφυλλιού» να δείχνουν έμπρακτα τη στήριξή τους στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν ενόψει της κρίσιμης μάχης για την πρόκριση στο Final Four.

Αναλυτικά η ανάρτηση

“Το καταστήσατε σαφές για ακόμα μία φορά. Το σπίτι μας είναι έτοιμο για μια ακόμα μεγάλη μάχη.

Τα εισιτήρια για το Game 4 των playoffs της EuroLeague κόντρα στην Βαλένθια έχουν εξαντληθεί κι επίσημα. Αποδείξατε για μια ακόμα φορά ότι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού είναι η πιο μεγάλη δύναμη στην Ευρώπη. 

Μια ακόμα νίκη, ας την πάρουμε!”.

