Η Βιλερμπάν το τελευταίο διάστημα είχε βρεθεί στο επίκεντρο έντονων σεναρίων σχετικά με το μέλλον της στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, με φήμες να τη θέλουν να αποχωρεί από τη EuroLeague και να στρέφεται σε νέα πρότζεκτ, όπως το NBA Europe, αλλά και πιθανές συνεργασίες με τη FIBA.

Η αίσθηση που υπήρχε στη Γαλλία ήταν πως ο κύκλος της ομάδας στη διοργάνωση είχε ολοκληρωθεί, με αρκετούς μάλιστα να θεωρούν πιθανή την αντικατάστασή της από άλλη γαλλική ομάδα μέσω του EuroCup.

Ωστόσο, τα δεδομένα φαίνεται να διαφοροποιούνται εκ νέου. Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, η ASVEL πλέον δείχνει ξεκάθαρη πρόθεση να συνεχίσει στη EuroLeague και την επόμενη αγωνιστική περίοδο, εκτιμώντας πως δεν θα υπάρξουν σοβαρά εμπόδια από τη διοργανώτρια αρχή.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη στροφή φαίνεται να παίζουν οι αλλαγές στη μετοχική της δομή και η είσοδος νέων επενδυτών, που ενισχύουν την προοπτική σταθερότητας και ανασύνταξης του συλλόγου σε όλα τα επίπεδα.

Παράλληλα, στο προσκήνιο βρίσκεται και το μέλλον του Τόνι Πάρκερ, με τον πρώην NBAer να εξετάζει την αποχώρησή του από τη διοικητική ηγεσία, την ώρα που στη Γαλλία κυκλοφορούν σενάρια ακόμη και για μελλοντικό του ρόλο στην τεχνική ηγεσία.

Την ίδια στιγμή, οι επαφές με NBA και FIBA δεν φαίνεται να απέδωσαν τα αναμενόμενα, γεγονός που επαναφέρει τη EuroLeague ως βασικό πλάνο για τη συνέχεια.