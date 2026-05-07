Με δύο εντελώς διαφορετικά παιχνίδια συνεχίστηκαν τα ημιτελικά των Play-Offs του NBA, καθώς οι Νιου Γιορκ Νικς υπερασπίστηκαν ξανά την έδρα τους απέναντι στους Φιλαδέλφεια 76ερς κάνοντας το 2-0 στη σειρά, ενώ οι Σαν Αντόνιο Σπερς ισοπέδωσαν τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς και έφεραν τη σειρά στα ίσα στη Δύση.

Νικς – 76ερς 108-102: «Λύγισε» ξανά τη Φιλαδέλφεια η Νέα Υόρκη και έκανε το 2-0

Στο «Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν», οι Νικς επικράτησαν με 108-102 της Φιλαδέλφειας σε ένα ματς με συνεχείς εναλλαγές στο σκορ και δραματικό φινάλε.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Τζέιλεν Μπράνσον, ο οποίος σημείωσε 26 πόντους, πετυχαίνοντας τους οκτώ στην τελευταία περίοδο, όταν το παιχνίδι κρίθηκε. Πολύτιμη βοήθεια πρόσφεραν επίσης ο Καρλ-Άντονι Τάουνς με 20 πόντους και 10 ριμπάουντ, αλλά και ο Οου Τζι Ανουνόμπι με 24 πόντους, πριν αποχωρήσει τραυματίας στα τελευταία λεπτά.

Οι Νικς έκλεισαν τον αγώνα με επιμέρους σκορ 12-3, σε μια αναμέτρηση που είχε 14 ισοπαλίες και 25 αλλαγές προβαδίσματος.

Για τους Σίξερς, ο Ταϊρίς Μάξεϊ είχε 26 πόντους, ενώ οι Κέλι Ούμπρε Τζούνιορ και Πολ Τζορτζ πρόσθεσαν από 19. Ο Τζοέλ Εμπίντ έμεινε εκτός λόγω τραυματισμού.

Η σειρά πλέον μεταφέρεται στη Φιλαδέλφεια, με τη Νέα Υόρκη να προηγείται 2-0.

Σπερς – Τίμπεργουλβς 133-95: «Διέλυσε» τη Μινεσότα και ισοφάρισε σε 1-1 το Σαν Αντόνιο

Στο Σαν Αντόνιο, οι Σπερς πραγματοποίησαν εντυπωσιακή εμφάνιση και συνέτριψαν με 133-95 τους Τίμπεργουλβς, ισοφαρίζοντας τη σειρά σε 1-1.

Η ομάδα του Τέξας κυριάρχησε από τα πρώτα λεπτά και ουσιαστικά «καθάρισε» το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο, όταν προηγήθηκε με 59-35, φτάνοντας αργότερα ακόμη και στο +47.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους και 15 ριμπάουντ, ενώ πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Στεφόν Καστλ με 21 πόντους. Σημαντική ήταν και η παρουσία του ΝτιΆαρον Φοξ με 16 πόντους.

Για τη Μινεσότα, οι Τζούλιους Ραντλ, Άντονι Έντουαρντς, Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς και Τέρενς Σάνον Τζούνιορ σημείωσαν από 12 πόντους, χωρίς όμως να μπορέσουν να κρατήσουν ανταγωνιστική την ομάδα τους.

Η σειρά στη Δύση είναι πλέον στο 1-1.