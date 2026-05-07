Η Παρί Σεν Ζερμέν πέρασε στον τελικό του Champions League καθώς η ισοπαλία στην Allianz Arena με 1- 1 ενάντια στην Μπάγερν της ήταν αρκετή, έχοντας προβάδισμα στο συνολικό σκορ με το μυθικό 5-4 του πρώτου αγώνα. Αλλά το θέμα συζήτησης δεν είναι το σκορ, αλλά το πώς ο Λουίς Ενρίκε έκανε τον Βίνσεντ Κομπανί να απορεί.

Η «παράξενη» οδηγία στον Σαφόνοφ

Όσοι έβλεπαν το ματς, αναρωτιόντουσαν γιατί ο Ρώσος τερματοφύλακας της Παρί, Ματβέι Σαφόνοφ, έστελνε την μπάλα κατευθείαν άουτ στα ελεύθερα. Δεν ήταν αστοχία, ήταν εντολή.

Ο Ενρίκε τού ζήτησε να «πετάει» την μπάλα πλάγια, πάντα προς τη μεριά που έπαιζε το μεγάλο αστέρι της Μπάγερν, ο Μάικλ Ολίσε. Γιατί το έκανε αυτό;

Περιόρισε το γήπεδο:

Αναγκάζοντας την Μπάγερν να ξεκινάει την επίθεσή της με πλάγιο άουτ από τη γωνία, η Παρί ήξερε ακριβώς πού θα πάει η μπάλα.

Η «θηλιά» στον Ολίσε:

Με το που εκτελούνταν το πλάγιο, ο Ολίσε βρισκόταν ήδη εγκλωβισμένος από 2-3 παίκτες της Παρί σε ελάχιστα τετραγωνικά. Δεν είχε χώρο ούτε να ντριμπλάρει, ούτε να τρέξει.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: During the match vs Bayern Munich, PSG goalkeeper Matvéi Safónov was purposely long kicking goal-kicks to result in a Bayern throw-in on their right side. When Bayern played the throw in, PSG players would overload that area, put 2 players on Olise, and… pic.twitter.com/WtHAntLRfP — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 7, 2026

Ακύρωσε το πρέσινγκ της Μπάγερν:

Η Μπάγερν λατρεύει να πιέζει ψηλά για να κλέβει μπάλες. Όταν όμως η μπάλα βγαίνει άουτ επίτηδες, οι Γερμανοί δεν είχαν τίποτα να… πιέσουν. Έτρεχαν άδικα και έχαναν ενέργεια.

Επίθεση από το «πουθενά»

Ενώ η άμυνα της Μπάγερν ήταν απασχολημένη με το να κοιτάζει την μπάλα, ο Ενρίκε έδωσε εντολή στους χαφ του (με πρώτο τον Κβαρατσχέλια) να τρέχουν στην πλάτη των αμυντικών την ώρα που κανείς δεν τους περίμενε.

Η Μπάγερν έμοιαζε με μια πανίσχυρη μηχανή που της είχαν βάλει «τάκο» στις ρόδες. Οι παίκτες της έτρεχαν πολύ, αλλά δεν πήγαιναν πουθενά. Η μόνη στιγμή που η άμυνα «έσπασε» ήταν το γκολ του Χάρι Κέιν, όταν όμως ήταν πλέον πολύ αργά.