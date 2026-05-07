Η Ζαλγκίρις Κάουνας έμεινε «ζωντανή» στη σειρά των Play-Offs της EuroLeague απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, μειώνοντας σε 2-1 μετά τη νίκη της με 81-78 στο Game 3.

Πέρα όμως από την αγωνιστική εικόνα, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε μια αφίσα που βρίσκεται κολλημένη στα αποδυτήρια της λιθουανικής ομάδας. Στην κορυφή της αναγράφεται η φράση «Για να πας στο Final Four» και ακολουθούν 11 συγκεκριμένοι κανόνες που καλούνται να τηρούν οι παίκτες ενόψει της κρίσιμης συνέχειας.

Το πλαίσιο αφορά τόσο τη φυσική κατάσταση όσο και την πνευματική προετοιμασία των αθλητών, με έμφαση στην αποκατάσταση, τη διατροφή, τη συγκέντρωση και τη συνολική πειθαρχία της ομάδας. Ανάμεσα στις οδηγίες υπάρχει ακόμη και ειδική αναφορά στην προσωπική ζωή των παικτών, με στόχο – σύμφωνα με το επιτελείο της Ζαλγκίρις – τη μέγιστη δυνατή αφοσίωση στον στόχο της πρόκρισης στο Final Four.

Οι 11 κανόνες της Ζάλγκιρις

Προτεραιότητα στον ύπνο: Στόχος οι 8-9 ώρες ποιοτικού ύπνου καθημερινά.

Ενυδάτωση: Συνεχής κατανάλωση νερού μέσα στην ημέρα.

Πειθαρχία στη διατροφή: Ισορροπημένα γεύματα και αποφυγή junk food.

Υδατάνθρακες πριν τους αγώνες: Αυξημένη πρόσληψη 2-3 ημέρες πριν από κάθε παιχνίδι.

Αποθεραπεία: Καθημερινή και υποχρεωτική διαδικασία.

Επιπλέον θεραπεία: Άμεση ενημέρωση για κάθε ενόχληση ή πόνο.

Πνευματική προετοιμασία: Περιορισμός social media, ξενυχτιών και περισπασμών.

Καθόλου αλκοόλ και ξενύχτια: Απόλυτη προσοχή στην αποκατάσταση του οργανισμού.

Η ομάδα πάνω απ’ όλα: Ενέργεια, επικοινωνία και σωστή νοοτροπία.

Ίδιες συνήθειες, μεγαλύτερη ένταση: Περισσότερη συγκέντρωση και ταχύτητα σε όλα.

Όχι σεξ*: Επιτρέπεται μόνο υπό… συγκεκριμένους περιορισμούς, ώστε να αποφεύγεται η επιπλέον κόπωση.