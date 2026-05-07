Η Citroёn δίνει παράταση στο πρόγραμμα “ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΠΟ ΤΗ CITROËN” για έναν ακόμη μήνα, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους πελάτες να επωφεληθούν από τη συγκεκριμένη εμπορική πολιτική, έως και το τέλος Μαΐου.

Το πρόγραμμα Απόσυρσης της Citroën προσφέρειανταγωνιστικές τιμές για την απόκτηση νέων μοντέλων, συνδυάζοντας σημαντικό όφελος από την απόσυρση παλαιού οχήματος με χαμηλό κόστος χρήσης, καθιστώντας την μετάβαση σε ένα σύγχρονο αυτοκίνητο πιο προσιτή από ποτέ.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή του προγράμματος στην ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης, καθώς καταγράφηκε κατακόρυφη αύξηση των παραγγελιών για ηλεκτρικά οχήματα τους τελευταίους μήνες. H Citroёn, προσέφερε ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε προσιτές τιμές, με πρωταγωνιστές τα νέα ë-C3 και ë-C3 Aircross, που συγκέντρωσαν τη μερίδα του λέοντος του ενδιαφέροντος.

Η παράταση ισχύει για παραγγελίες έως 31 Μαΐου.