Οι Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο βρέθηκαν για δείπνο μαζί με τον Εμμανουήλ Καραλή και τον Κάιλ Κούζμα, σε μια ξεχωριστή συνάντηση που είχε έντονο ελληνικό χρώμα, με τον Αμερικανό φόργουορντ να μοιράζεται τη στιγμή μέσω social media.

Ο Κάιλ Κούζμα δημοσίευσε φωτογραφία από τη βραδιά στο Instagram, συνοδεύοντάς την με μήνυμα ευγνωμοσύνης για τις φιλίες και τις εμπειρίες που τον εμπνέουν, κάνοντας λόγο για «σπουδαίες ελληνικές βραδιές».

Ο ίδιος βρίσκεται εδώ και μέρες στην Ελλάδα, έχοντας παρακολουθήσει και το Game 2 του Ολυμπιακού με τη Μονακό, όπου εντυπωσιάστηκε από την ατμόσφαιρα των φιλάθλων. Στην ίδια αναμέτρηση βρέθηκε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ενώ λίγες ημέρες νωρίτερα είχε δώσει το «παρών» και στο Nick Galis Hall, στον αγώνα του Άρη με τον Πανιώνιο, απολαμβάνοντας από κοντά την ελληνική μπασκετική εμπειρία.