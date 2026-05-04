Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταδίκασε τα «προειδοποιητικά πυρά» του Ιράν στη Φουτζέιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, απευθύνοντας έκκληση για αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε πως «σήμερα, ο εταίρος μας, τα ΗΑΕ, αποτέλεσε για άλλη μια φορά στόχο άγριων επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν». Παράλληλα, εξέφρασε την αλληλεγγύη της «στον λαό των ΗΑΕ και τους εταίρους μας σε όλη τη Μέση Ανατολή».

Σε νέα ανάρτησή της στο X, η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν σημείωσε ότι «αυτές οι επιθέσεις είναι απαράδεκτες και συνιστούν σαφή παραβίαση της κυριαρχίας και του διεθνούς δικαίου».

Today, our partner, the UAE, was once again the target of a vicious missiles and drone attacks originating from Iran. I extend my full solidarity to @MohamedBinZayed, the people of the UAE, and our partners across the Middle East. These attacks are unacceptable and constitute a… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 4, 2026

Η πρόεδρος της Κομισιόν τόνισε ακόμη ότι η ασφάλεια στη Μέση Ανατολή έχει άμεσες συνέπειες για την Ευρώπη, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας με τους περιφερειακούς εταίρους.

Επίσης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «Επομένως, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τους εταίρους μας για την αποκλιμάκωση και τη διπλωματική επίλυση, προκειμένου να τερματιστούν οι βάναυσες ενέργειες του ιρανικού καθεστώτος – τόσο εναντίον των γειτόνων του όσο και εναντίον του ίδιου του λαού του».

Νωρίτερα σήμερα, η Τεχεράνη εκτόξευσε τέσσερις πυραύλους και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) με στόχο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυργκαγιά στην πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζάιρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Φουτζάιρα, «ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά» σε βιομηχανική μονάδα πετρελαίου μετά από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που αποδόθηκε στο Ιράν.

Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα, ενώ οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας κινητοποιήθηκαν άμεσα για την κατάσβεσή της. Δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τραυματισμούς ή ζημιές σε παρακείμενες εγκαταστάσεις.