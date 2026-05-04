Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε τον αντίπαλό του για την πρεμιέρα του στο Internationali BNL d’Italia, καθώς θα αντιμετωπίσει τον Τσέχο Τόμας Μάχατς.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θα κάνει πρεμιέρα την Τρίτη (05/05) στη Ρώμη, σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον απέναντι στον Νο.41 της παγκόσμιας κατάταξης.

Οι δύο παίκτες θα συναντηθούν για δεύτερη φορά μέσα στο 2026, αφού είχαν τεθεί αντιμέτωποι και στον πρώτο γύρο του Australian Open, όπου ο Μάχατς είχε επικρατήσει σε τέσσερα σετ, κάτι που δίνει επιπλέον «βάρος» στο νέο τους ραντεβού.

Αντίπαλους έχει μάθει και η Μαρία Σάκκαρη, η οποία θα έχει έναν μεγάλο αγώνα μπροστά της.

Η Ελληνίδα τενίστρια θα ξεκινήσει την πορεία της στο τουρνουά την Τρίτη (05/05), αντιμετωπίζοντας στον πρώτο γύρο μία qualifier, ενώ ήδη από τη δεύτερη φάση την περιμένει ένα εξαιρετικά απαιτητικό εμπόδιο: η Έλενα Ριμπάκινα, Νο.2 στην παγκόσμια κατάταξη.